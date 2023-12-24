Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σερβία: «Παρτιζάνος» ο Τζεϊλίν Σμιθ

Eπίσημο: Στην Παρτιζάν ο Τζεϊλίν Σμιθ Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζεϊλίν Σμιθ ως το τέλος της περιόδου.

Smith

Την απόκτηση του Τζεϊλίν Σμιθ ανακοίνωσε η Παρτιζάν λίγο πριν τα... Χριστούγεννα. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, που είναι κάτοχος κροατικού διαβατηρίου, υπέγραψε ως το τέλος της σεζόν ερχόμενος από την Βίρτους Μπολόνια.

Ο πρώην άσος της Άλμπα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στην ιταλική ομάδα μετρώντας μόλις 5,3 πόντους και 1,5 ριμπάουντ σε 11,7 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Πέρσι με την ομάδα του Βερολίνου είχε 11,7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 24,5 λεπτά ανά αγώνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σερβία μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark