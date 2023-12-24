Την απόκτηση του Τζεϊλίν Σμιθ ανακοίνωσε η Παρτιζάν λίγο πριν τα... Χριστούγεννα. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, που είναι κάτοχος κροατικού διαβατηρίου, υπέγραψε ως το τέλος της σεζόν ερχόμενος από την Βίρτους Μπολόνια.



Ο πρώην άσος της Άλμπα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στην ιταλική ομάδα μετρώντας μόλις 5,3 πόντους και 1,5 ριμπάουντ σε 11,7 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Πέρσι με την ομάδα του Βερολίνου είχε 11,7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 24,5 λεπτά ανά αγώνα.

Džejlin Smit je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!✊🏽🖤🤍



Džejlin Smit je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji košarkaš Virtusa je ovog popodneva potpisao ugovor sa crno-belima koji važi do kraja sezone 2023/24.



Novi bek Partizana je rođen 24. novembra 1994.… pic.twitter.com/9Ptu4gJaYF December 24, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.