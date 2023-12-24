Με μεγάλη αποτελεσματικότητα έξω από τα 6,75μ., το Περιστέρι bwin νίκησε 89-78 την ΑΕΚ Betsson BC στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και έκλεισε τον πρώτο γύρο της Stoiximan Basket League με το θετικό 6-5.



Αντίθετα, η «Ένωση» υποχώρησε στο 5-6, μένοντας μάλιστα χωρίς εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς. Κομβική στιγμή για την εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν ο τραυματισμός του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τελείωσε το ματς με 15/35 τρίποντα και είχε για κορυφαίους τους Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και Λεωνίδα Κασελάκη με 23π. και 17π. αντίστοιχα.



Από το σύνολο του Ζοάν Πλάθα, ξεχώρισε ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε με 14π. και 10 ριμπάουντ, ενώ άλλους 13π. πρόσθεσε ο Τσέισον Ραντλ.



Η 6η θέση του Περιστερίου bwin του επιτρέπει να αποφύγει έναν εκ των Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδος, εν αντιθέσει με την 7η AEK Betsson BC.



Το ματς:



Με τους Ράγκλαντ, Λοβ, Κασελάκη, Ντάνγκουμπιτς και Τόμπσον άρχισε ο Βασίλης Σπανούλης το παιχνίδι για το Περιστέρι bwin, με τους Χολ, Νετζήπογλου, Κουζμίνσκας, ΜακΡέι και Καμπενγκέλε ο Ζοάν Πλάθα για την ΑΕΚ Betsson BC.



Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (4-0) με τον Κασελάκη, με την ΑΕΚ Betsson BC να απαντά με ένα σερί 9-0 για το 7-11 τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου. Οι Περιστεριώτες ήταν άστοχοι, όμως οι Γουίλιαμς και Πουλιανίτης με δύο τρίποντα έστειλαν τις δύο ομάδες ισόπαλες (17-17) στο δεύτερο δεκάλεπτο.



Εκ νέου άστοχο το Περιστέρι bwin στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Μέχρι να το πάρουν… επ' ώμου οι Μήτρου-Λονγκ και Κασελάκης, που έδωσαν στην ομάδα τους προβάδισμα εννέα πόντων (30-21) στα μέσα του δεκαλέπτου. Ο Πλάθα -που έβλεπε την ομάδα του να έχει πετύχει μόλις τέσσερις πόντους στα 6 πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου- κάλεσε τάιμ άουτ, για να δει εν συνεχεία και αντίδραση με τις βολές και το κάρφωμα του Καμπενγκέλε (30-25). Μετά το τάιμ άουτ που πήρε και ο Βασίλης Σπανούλης, η διάθεση που έδειχνε η ομάδα του Έλληνα τεχνικού στην επίθεση με τα κερδισμένα ριμπάουντ, τη βοήθησαν να χτίζει διαφορές που όμως μάζευε η «Ένωση». Εντέλει, χάρη και στις τρεις βολές του Μήτρου-Λονγκ, το Περιστέρι bwin πήγε με προβάδισμα έξι πόντων (41-35) στα αποδυτήρια.



Χωρίς τον Κουζμίνσκας λοιπόν συνέχισαν σ' όλο το δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι». Οι δύο ομάδες έμεναν κοντά στο σκορ, με τον Τίλμαν να μειώνει στους δύο πόντους (44-42) ύστερα από δυόμισι λεπτά. Ωστόσο, η ΑΕΚ Βetsson BC δεν έχτισε πάνω στο μομέντουμ της, με το Περιστέρι bwin να παίρνει πολλά ελεύθερα τρίποντα, να αξιοποιεί το γρήγορο τέμπο και να φτάνει στο +10 (54-44) στα μέσα του δεκαλέπτου. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αντιαθλητικό που δόθηκε στον Καράμπελα, έφτασαν στο +14 (58-44). Το άμεσο και το έμμεσο τρίποντο των Ραντλ και Νετζήπογλου, αντίστοιχα, έριξαν τη διαφορά στους οκτώ (58-51), με την 3η περίοδο να ολοκληρώνεται στο +11 (68-57) για τους Περιστεριώτες.



Το τρίποντο του Καμπενγκέλε μείωσε το σκορ για την ΑΕΚ Βetsson στο 70-64, ενάμισι λεπτό μετά το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Κασελάκη να δίνει εκ νέου προβάδισμα δέκα πόντων (75-65) στο Περιστέρι bwin. Το τρίποντο του Ραντλ στα 5'51'' πριν το φινάλε έγραψε το 75-70, μια διαφορά που διατηρήθηκε για το 82-77 (36'). Η ευστοχία των γηπεδούχων έξω από τα 6,75μ. συνέχιζε να παίζει σημαντικό ρόλο, μέχρι και το τελικό 89-78.



Τα δεκάλεπτα: 17-17, 41-35, 68-57, 89-78.



Διαιτητές: Καρπάνος (Αχαΐας και Ηλείας)-Τσιμπούρης (Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου)-Κατραχούρας (Κρήτης).

