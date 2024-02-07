Στυλιανίδης: Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να παραμείνει πρωταγωνίστρια σε όλο τον κόσμο

Τους Ελληνες ναυτικούς που αναδεικνύουν την ελληνική ναυτοσύνη σε όλα μήκη και πλάτη του κόσμου ευχαρίστησε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης, στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του υπουργείου.

Παράλληλα, εξήρε το ήθος και τον επαγγελματισμό των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

«Δεν είμαστε μόνοι μας σ' αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, να κρατήσουμε τη ναυτιλία μας και την Ελλάδα ποντοπόρο πρωταγωνίστρια σε όλο τον κόσμο, σ' αυτό το δύσκολο κομμάτι της θάλασσας. Η πολιτική ηγεσία είναι εδώ και οι συνεργάτες μας, γενικοί γραμματείς και άλλοι, για να κάνουμε μαζί το καλύτερο και να κρατήσουμε τη ναυτιλία μας όσο πιο ψηλά γίνεται και να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Παππάς, είπε ότι «το 2024 είναι μία χρονιά κατά την οποία θα εργαστούμε όλοι μαζί με σχέδιο και επιμονή έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο και την ενίσχυση της διεθνούς και ευρωπαϊκής διάστασης της νησιωτικότητας. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες ναυτικούς, την ελληνική ναυτιλία, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τους νησιώτες και τη νησιωτική επιχειρηματικότητα».

Στην εκδήλωση στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ, παρέστησαν, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, εκπρόσωποι του ελληνικού Κοινοβουλίου και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

