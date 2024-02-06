Ως ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαμετακόμισης οχημάτων στην Αν. Μεσόγειο θα καταστεί πλέον το λιμάνι του Πειραιά καθώς σήμερα εγκαινιάστηκε η επέκταση του car terminal της ΟΛΠ, έκτασης περίπου 40.000 τ.μ., προς τη βόρεια πλευρά του λιμανιού.

Η νέα επένδυση της θυγατρικής εταιρείας της Cosco ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στάθμευσης επιπλέον 5.100 αυτοκινήτων. Περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές επενδύσεις του Οργανισμού, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και αποτελεί έργο Προτεραιότητας ΙΙ. Η συνολική έκταση του σταθμού διακίνησης οχημάτων ανέρχεται πλέον σε 110.000 τ.μ. .

Το νέο έργο περιλάμβανε εργασίες επέκτασης του προϋφιστάμενου προβλήτα που κατασκευάστηκε το 1962, με βελτίωση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί αλλαγή χρήσης του από ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα σε σταθμό διακίνησης αυτοκινήτων.

Για ένα σημαντικό επίτευγμα που ανοίγει διάπλατα νέες προοπτικές στο λιμάνι του Πειραιά και ενισχύει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης. Προσέθεσε ότι η νέα υποδομή αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο βήμα προς την ενίσχυση της λειτουργικότητας του λιμένα και την προώθηση των εμπορικών του δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι το λιμάνι του Πειραιά με αυτή την επένδυση γίνεται κόμβος μεταφόρτωσης στη Μεσόγειο Θάλασσα και συμβάλει με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ καινοτόμο, στην ανάπτυξη του λιμανιού αλλά και στην ανάπτυξη ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας

«Με τη συγκεκριμένη επένδυση επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η στρατηγική προσήλωσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανάπτυξη και την καινοτομία» τόνισε.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι παράδοση του σημερινού έργου αποτελεί σημείο αναφοράς στην πορεία βιώσιμης ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά, «ένα ακόμα βήμα που θα βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως».

Τόνισε ότι το λιμάνι του Πειραιά είναι πλέον στην 4η πανευρωπαϊκή θέση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και στην 3 θέση σε όλη τη Ευρώπη ως προς τις κρουαζιέρες αλλά και στην πρώτη θέση στη Ευρώπη ως προς τη διακίνηση επιβατών.

Έκανε λόγο για σημαντική αναβάθμιση του λιμανιού του Πειραιά προσθέτοντας ότι η οικονομική αξία του εκτιμάται στο 1,56% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επισήμανε ότι το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί ένα από ταχέως αναπτυσσόμενα λιμάνια στον κόσμο καθώς η γεωγραφική θέση του το καθιστά ζωτικό διαμετακομιστικό εμπορικό εφοδιαστικό τουριστικό και επικοινωνιακό κόμβο, ενώ αναφέρθηκε στην τροποποίηση της συμφωνίας δημοσίου και ιδιώτη το 2021 προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των έργων και των επενδύσεων.

Όπως τόνισε, το έργο, που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου 2023 και για το οποίο εργάστηκαν περισσότερα από 250 άτομα, θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή και θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα του λιμανιού ως κόμβου διαμετακόμισης και αποθήκευσης οχημάτων και τροχοφόρων εμπορευμάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βόρεια Αφρική.

Ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Σιάο Τζουντσένγκ αφού εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου στο λιμάνι του Ηρακλέους, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών, της ναυτιλίας, των επικοινωνιών, της ψηφιακής τεχνολογίας, των οικονομικών, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά. Είπε εξάλλου ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια διαμετακόμισης για τα κινέζικα οχήματα που εξάγονται στην Ευρώπη.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zeng Gang χαρακτήρισε το νέο έργο ορόσημο για το λιμάνι του Πειραιά αλλά και τη χώρα για τον τομέα μεταφορών.

«Γινόμαστε μάρτυρες ενός οράματος για τη δημιουργία ενός προηγμένου και αποδοτικού τερματικού σταθμού οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά που θα ενισχύσει τη δυναμικότητά του, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια στη Μεσόγειο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε.

Τόνισε εξάλλου ότι πρόκειται για σημαντική επένδυση στις υποδομές αλλά και νέο κεφάλαιο για τη χώρα προσθέτοντας ότι η διοίκηση του λιμένος παραμένει επικεντρωμένη στην περιβαλλοντική διάσταση του έργου και πάντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αποτελούν μέρος της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.