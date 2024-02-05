Μεγάλη ανταπόκριση στο επενδυτικό πρόγραμμα για τα τουριστικά λιμάνια

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 31.01.2024 η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικής δημόσιας δαπάνης 139.090.800 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά υποβλήθηκαν 41 επενδυτικά σχέδια από φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων (μαρίνων, καταφυγίων και αγκυροβολίων) συνολικού ύψους 184.588.025,30 ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.

Ήδη έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση από το Υπουργείο Τουρισμού των επενδυτικών σχεδίων και θα γίνει σύντομα η ένταξη όσων εγκριθούν στο πρόγραμμα.

Σε δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι υλοποιείται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του θαλάσσιου τουρισμού ώστε να αξιοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό η δυναμική του.

Στόχος του υπουργείου, υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη, είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού και η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για τουρισμό yachting στην Ελλάδα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, προωθώντας τη χώρα μας σε ακόμα υψηλότερες θέσεις διεθνώς.

Η προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών με τη διασφάλιση της αειφορίας και της βιωσιμότητας της τουριστικής δραστηριότητας είναι στρατηγικός στόχος του Υπουργείου, προσέθεσε η κυρία Κεφαλογιάννη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.