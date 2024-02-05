Ποσειδώνια 2024: Νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα στα πλοία

Aπό τις 3 έως τις 7 Ιουνίου, φιλοξενείται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo Centre της Αθήνας, η ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδωνίων με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 εκθετών και 40.000 συμμετεχόντων.

Η διαρκής εξέλιξη του κλάδου, αλλά και της έκθεσης αντικατοπτρίζεται στους περίπου 45 νεοεισερχόμενους εκθέτες στα φετινά Ποσειδώνια, που αντιπροσωπεύουν, τόσο προϊόντα λογισμικού και εξοπλισμού, όσο και κρατικούς φορείς από όλο τον κόσμο.

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., δήλωσε ότι "η χρονική συγκυρία διεξαγωγής των φετινών Ποσειδωνίων είναι ιδανική, καθώς την περίοδο αυτή πρέπει να συζητηθούν πολλές παράμετροι που επηρεάζουν τη ναυτιλία και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες."

Πρόσθεσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις, με νέες κρίσεις να ξεσπούν σε όλο τον κόσμο και την ναυτιλία να καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις κάθε έξι μήνες.

Στα φετινά Ποσειδώνια θα παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογίες και θα συζητηθούν οι επιλογές εναλλακτικών καυσίμων, καθώς η ναυτιλία σπεύδει να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς στόχους για το 2030 και το 2050.

Η απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα και οι τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Λογισμικά βελτιστοποίησης πορείας (route optimisation) και πρόβλεψης καιρού (weather prediction), κυλινδρικά ιστία (rotor sails) που αξιοποιούν την ισχύ του ανέμου, προηγμένα συστήματα επίστρωσης κύτους (hull coating systems) και λίπανσης αέρα (air lubrication) που μειώνουν την αντίσταση και επομένως την κατανάλωση καυσίμου, ηλιακά πάνελ σε πλοία, κινητήρες που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα ή προσαρμοσμένοι στο slow steaming και πολλές άλλες εξελίξεις θα ξεχωρίσουν και θα αναδειχθούν στον εκθεσιακό χώρο των Ποσειδωνίων 2024.

Καθώς η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής «Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World», που διοργανώθηκε στο περιθώριο της COP 28 από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), γίνεται εμφανές ότι αυτό το καλοκαίρι η ελληνική ναυτιλία θα πρωτοστατήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία.Τα Ποσειδώνια 2024 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

