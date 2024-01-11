Σε εξέλιξη είναι από τις πρωϊνές ώρες σήμερα πειρατεία στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο st NIKOLAS στα ανοιχτά του Ομάν σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των μελών του πληρώματος είναι και ένας Ελληνας που είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey ανέφερε ότι στο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι ενώ στη συνέχεια το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης του πλοίο AIS απενεργοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την Empire Navigation, με την οποία επικοινώνησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επαφή με το δεξαμενόπλοιο St. Nikolas χάθηκε περίπου στις 06:30 ώρα Αθήνας καθώς έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, κοντά στο Sohar.

Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπηκόοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας.

Το πλοίο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Βασόρα του Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 τόνων αργού πετρελαίου με προορισμό την Aliaga (Τουρκία), μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Όπως αναφέρθηκε από την διαχειρίστρια εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το πλοίο St.Nikolas.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

