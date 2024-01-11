Ένοπλοι κατέλαβαν το πρωί της Πέμπτης δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ πρόκειται για το τάνκερ ST NIKOLAS.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των μελών του πληρώματος είναι και ένας Έλληνας που είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey το δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ κατευθυνόταν προς το Μπαντάρ-ε-Τζασκ στο Ιράν όταν ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι.

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey ανέφερε ότι στο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι ενώ στη συνέχεια το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης του πλοίο AIS απενεργοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την Empire Navigation, με την οποία επικοινώνησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επαφή με το δεξαμενόπλοιο St. Nikolas χάθηκε περίπου στις 06:30 ώρα Αθήνας καθώς έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, κοντά στο Sohar. Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπηκόοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας.

Το πλοίο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Βασόρα (Basrah) του Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 τόνων αργού πετρελαίου με προορισμό την Aliaga (Τουρκία), μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Όπως αναφέρθηκε από την διαχειρίστρια εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το πλοίο St.Nikolas.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε εμπλακεί σε διένεξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, επιβιβάσθηκαν ένοπλοι ανατολικά του Ομάν και φαίνεται πως το πλοίο αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας και με την αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey γνωστοποίησε πως το σύστημα παρακολούθησης AIS του δεξαμενοπλοίου, το οποίο φέρει σημαία των Νησιών Μάρσαλ, έπαψε να λειτουργεί ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ι-Τζασκ.

Ενώ η Ambrey δεν κατονόμασε το πλοίο, τα δεδομένα της υπηρεσίας TankerTrackers δείχνουν πως πρόκειται για το St Nikolas, το οποίο είχε συλληφθεί το 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επιχείρηση επιβολής κυρώσεων και ενώ έφερε τότε την ονομασία Suez Rajan.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τότε ότι το σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προσπαθούσε να στείλει ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα, σε παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η UKMTO είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως έλαβε την πληροφορία ότι σε πλοίο, το οποίο βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια ανατολικά της ακτής του Ομάν, επιβιβάσθηκαν τέσσερις ή πέντε ένοπλοι.

Οι ένοπλοι αναφέρθηκε ότι φορούν μαύρες στολές στρατιωτικού τύπου και μαύρες μάσκες.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο άλλαξε πορεία και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ η επικοινωνία μαζί του έχει διακοπεί.

Η βρετανική αρχή, η οποία παρέχει πληροφορίες για την ασφάλεια της ναυτιλίας, ανακοίνωσε πως δεν κατάφερε να έρθει σε περαιτέρω επαφή με το πλοίο και οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το επεισόδιο.

Ο αμερικανικός Πέμπτος Στόλος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο ή περαιτέρω πληροφορίες.

Το Suez Rajan μετέφερε πέρυσι περισσότερα από 980.000 βαρέλια λαθραίου ιρανικού αργού πετρελαίου όταν συνελήφθη και το πετρέλαιο κατασχέθηκε στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης για την επιβολή των κυρώσεων.

Επί δυόμιση μήνες δεν μπορούσε να ξεφορτώσει το ιρανικό πετρέλαιο εξαιτίας φόβων για επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στα πλοία στα οποία αυτό θα μεταφορτωνόταν. Μετονομάσθηκε σε St Nikolas αφού ξεφόρτωσε το φορτίο του.

Στην βρετανική ναυτιλιακή Αρχή η πληροφορία - Τι προηγήθηκε

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) έλαβε σήμερα πληροφορίες για ένα δεξαμενόπλοιο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανατολικά της ακτής του Ομάν και στο οποίο έχουν ανέβει τέσσερις με πέντε ένοπλοι.

Οι ένοπλοι εισβολείς αναφέρθηκε πως φορούν μαύρες στολές στρατιωτικού τύπου και μαύρες μάσκες.

Η UKMTO, η οποία παρέχει πληροφορίες για την ασφάλεια της ναυτιλίας, ανακοίνωσε πως δεν μπόρεσε να έρθει σε περαιτέρω επαφή με το πλοίο και οι αρχές εξακολουθούν να διεξάγουν έρευνες για το επεισόδιο.

Ο Πέμπτος Στόλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό ή για περαιτέρω πληροφορίες.

Εξάλλου σε ανακοίνωση της βρετανικής εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey αναφέρεται πως σε βάρος του εν λόγω δεξαμενοπλοίου είχε ασκηθεί δίωξη στο παρελθόν για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου που αποτελούσε αντικείμενο κυρώσεων και κατασχέθηκε στη συνέχεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ambrey ανέφερε πως το δεξαμενόπλοιο, που μεταφέρει αργό πετρέλαιο και φέρει σημαία των Νησιών Μάρσαλ, κατευθυνόταν προς το Μπαντάρ-ι-Τζασκ του Ιράν.

