Ο αριθμός περιστατικών πειρατείας έμεινε σταθερός σε όλο τον κόσμο το 2023, σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, παρά την εκ νέου κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό κέντρο που ασχολείται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας MICA Center.

Συνολικά, 295 περιπτώσεις πειρατείας και ληστείας καταγράφηκαν το 2023, συγκριτικά με 300 το 2022, στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη συλλογής στατιστικών στοιχείων το 2008, σύμφωνα με την ετήσια καταμέτρηση του κέντρου Maritime Information Cooperation & Awareness (MICA), που εδρεύει στη Βρέστη.

«Διεθνώς υπάρχουν γενικά σταθερές τάσεις», παρά «τα πολυάριθμα σημεία ανασφάλειας στον Ινδικό Ωκεανό», τόνισε ο πλοίαρχος φρεγάτας Ερίκ Ζασλέν, διοικητής του MICA Center, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το τέλος της χρονιάς του 2023 σημαδεύτηκε από κύμα επιθέσεων που εξαπολύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατά εμπορικών πλοίων γύρω από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου περνά από το στενό αυτό.

«Η απειλή είναι βίαιη με πυραύλους, με drones που φέρουν εκρηκτικά. Υπάρχει πραγματική ανησυχία γύρω από αυτό το στενό», δήλωσε ο διοικητής Ζασλέν.

Την περασμένη χρονιά, καταγράφηκαν 47 επιθέσεις αυτού του τύπου, κυρίως γύρω από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, αλλά επίσης και κοντά στο Στενό του Χορμούζ (στην είσοδο του Κόλπου) και στα ανοικτά των ακτών της Ινδίας.

Στα εμπορικά σκάφη δόθηκε η σύσταση να απενεργοποιούν το αυτόματο σύστημα αναγνώρισής τους (AIS), που επιτρέπει τον εντοπισμό τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς πλησιάζουν το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Ή, στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, να μεταδίδουν τις ελάχιστες δυνατές πληροφορίες.

«Δεν είναι εγγύηση επιβίωσης αλλά δυσχεραίνει το έργο του εχθρού», δήλωσε ο διοικητής Ζασλέν.

Περιπτώσεις πειρατείας καταγράφηκαν επίσης στα ανοικτά της Σομαλίας, για πρώτη φορά από το 2017. «Είναι μια πειρατεία ευκαιριακή διότι όλα τα (στρατιωτικά) μέσα είναι επικεντρωμένα στην Ερυθρά Θάλασσα; Ή είναι ένα φαινόμενο που ξεκινάει και πάλι; Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό», δήλωσε ο Ζασλέν.

Στα νερά του Κόλπου της Γουινέας, που έως προσφάτως θεωρούνταν μεταξύ των πλέον επικίνδυνων στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις πειρατείες, μόνο επτά πλοία έπεσαν θύματα πειρατών το 2023 συγκριτικά με 26 το 2019.

Ο αριθμός των απαγωγών, ωστόσο, αυξήθηκε εκ νέου, με 18 ανθρώπους να πέφτουν θύματα απαγωγής το 2023 συγκριτικά με 2 το 2022, χωρίς όμως να καταγράφονται και πάλι τα πολύ υψηλά επίπεδα του 2019 (146 απαχθέντες).

Σε αυτή την περιοχή, «απέχουμε πολύ από το να είμαστε σε μια κατάσταση απολύτως ήρεμη», προειδοποίησε ο Ζασλέν. «Υπάρχει πάντα η πιθανότητα αυτό να ξεκινήσει και πάλι».

Το κέντρο MICA, που συστήθηκε το 2016, παρακολουθεί σε 24ωρη βάση την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.