Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των πλοίων που εισέρχονται στις δεξαμενές των Ναυπηγείων του Ομίλου ΟΝΕΧ. Μέχρι σήμερα 500 πλοία κάθε είδους, ελληνικής και ξένης ιδιοκτησίας, έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των επισκευαστικών εργασιών τους στα Ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας, υπό τη διοίκηση του Ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα πλοία που προχώρησαν σε επισκευές στα Ναυπηγεία Σύρου φτάνουν, μέχρι σήμερα, τα 438, στην διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η επιχείρηση βρίσκεται στον Όμιλο του Πάνου Ξενοκώστα, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΝΕΧ.

Αντίστοιχα, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, που μόλις πρόσφατα εγκαινιάστηκαν, έχουν επισκευαστεί ήδη 62 πλοία. Η πιο πρόσφατη έλευση στις δεξαμενές της είναι το Οlympic Glory, κατηγορίας Chemical Τanker. Το πλοίο είναι το 500οστό που εισέρχεται στις δεξαμενές του Ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies.

Το 83% των πλοίων που επισκευάστηκαν μέχρι σήμερα, όπως σημειώνεται, είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες για ακόμα μια φορά εμπιστεύονται την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και στηρίζουν στην πράξη την οικονομική και γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Σημειώνεται πως ο αριθμός των πλοίων που έχουν επισκευαστεί στα δύο ναυπηγεία, αποτελεί ρεκόρ για τον κλάδο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την απαξίωση στην οποία βρισκόταν επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«Σύμφωνα με το ενεργό επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου ΟΝΕΧ, θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις αξίας 500 εκατ. ευρώ, ενώ φτάνοντας σε πλήρη δυναμική και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, θα υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης μέχρι και 300 πλοίων ετησίως» καταλήγει η ανακοίνωση.

