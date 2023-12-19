Τις προκλήσεις μετασχηματισμού που φέρνει η πράσινη μετάβαση ανέλυσαν η κυρία Ελένη Μπαϊράμη, πρόεδρος και CEO της ECO HELLAS, ο κ. Στέφανος Λιάλιος, Country Director της Cero Generation και ο κ. Χρήστος Καλλιαντάσης, επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της Optima bank στη συζήτηση με τίτλο "Μετασχηματίζοντας έναν Ενεργοβόρο Κλάδο" του 1ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ) "Ξυπνωντας τον Κοιμώμενο Γίγαντα" που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Πεφάνης.

Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της αγοράς υπεράκτιων αιολικών πάρκων αφιερώθηκε πάνελ με θέμα «Σύγχρονες Μορφές Ενέργειας - Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα» που συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV HELLAS κ. Σάββας Πελτέκης και ο Γενικός Διευθυντής της ONEX Technology Systems & Business Solutions κ. Δημήτρης Ντρες. Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικών & Ενεργειακής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Audencia και πρόεδρος στην επιτροπή ενέργειας του Αμερικάνικου Επιμελητηρίου Dr. Κώστας Ανδριοσόπουλος.

Ελ. Μπαϊράμη: Κρίσιμη η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

"Η επιτάχυνση των διαδικασιών στην ενεργειακή μετάβαση, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η ενεργειακή αυτονομία είναι άμεσες ανάγκες", τόνισε η κυρία Μπαϊράμη υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία είναι ένας κομβικός τομέας για την πράσινη μετάβαση γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βασική πρόκληση σύμφωνα με την κυρία Μπαϊράμη, είναι τα εναλλακτικά καύσιμα. "Η ΕΕ έχει προβλέψει ήδη κανονισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν την χρήση καυσίμων από ΑΠΕ ή με χαμηλό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Η Σουηδία και η Γερμανία ενισχύουν την χρήση βιοκαυσίμων στη ναυτιλία.Ήδη χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως το βιοαέριο και το βιομεθανιο, τεχνολογίες οι οποίες θα είναι σύντομα υλοποιήσιμες και στη χώρα μας", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στ. Λιάλιος: Σημαντικές οι επενδυτικές ευκαιρίες στην ναυπηγική βιομηχανία

Μιλώντας από την σκοπιά του επενδυτή ο κ. Λιάλιος σημείωσε πως υπάρχουν ευκαιρίες και εξελίξεις στα καράβια που θα χρησιμοποιούν υδρογόνο ή μεθανόλη. "Ολόκληρο το οικοσύστημα της ναυτιλίας θα πρέπει να μετασχηματιστεί και αυτό ο μετασχηματισμός δημιουργεί ευκαιρίες για να έρθουν νέα κεφάλαια¨, τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο "σε πρώτη φάση μπορούμε να φέρουμε φθηνή πράσινη ενέργεια, σε δεύτερη να μετασχηματίσουμε τις ήδη υπάρχουσες υποδομές. Οι επενδυτές είναι εδώ και ψάχνουν πάντα assets όπως η ναυτιλία για να τα χρηματοδοτήσουν". "Πέρα από τον τουρισμό, τα ναυπηγεία μπορούν να αποτελέσουν τον πλέον επενδύσιμο κλάδο στην Ελλάδα και μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή από όλους τους άλλους κλάδους στις εξαγωγές", τόνισε ακόμη ο κ. Λιάλιος.

Χρ. Καλλιαντάσης: Απαραίτητες οι κανονιστικές βελτιώσεις στην ενέργεια

"Είμαστε εδώ να χρηματοδοτήσουμε οποιοδήποτε επενδυτικό πλάνο ανεξαρτήτως κλάδου" ανέφερε ο κ. Καλλιαντάσης. "Υπάρχουν τα λεφτά από την πλευρά των επενδυτών και των τραπεζών, το μοναδικό που απομένει είναι να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κανονιστικό κομμάτι της ενέργειας", πρόσθεσε. Ο επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της Optima bank σημείωσε μεταξύ άλλων πως θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή διαχείριση των επενδύσεων στη βαριά βιομηχανία και τον ενεργειακό μετασχηματισμό της με πιο γρήγορη υλοποίηση, επιτάχυνση στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Α. Αϊβαλιώτης: Πιστεύουμε βαθιά στα υπεράκτια αιολικά

"Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μεγάλη εξαγωγική δύναμη πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη και όχι μόνο αν αξιοποιήσει το ισχυρό αιολικό δυναμικό του Αιγαίου", σημείωσε Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Αναφερόμενος στα βήματα που έχει κάνει ελληνική κυβέρνηση για τον καθορισμό και την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων χαρακτήρισε το project ως "ίσως το πιο οραματικό και προκλητικό του ΥΠΕ" υπογραμμίζοντας πως αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες του υπουργείου. Όπως σημείωσε εντός του 2024 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και η σύσταση εταιρείας από την ΕΔΕΥΕΠ και άλλους φορείς προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες έως το 2026, να τρέξουν οι διαγωνισμοί το 2027 και έως το 2030 να έχει μπει σε τροχιά η κατασκευαστική φάση. "Είναι τεράστια ευκαιρία για τη χώρα αν φανταστούμε τη βιομηχανία στην ωριμότητά της στα 17 γιγαβατ. Μιλάμε για 1.000 πυλώνες των 15 μεγαβατ -που σημαίνει και 500-1000 πλατφόρμες. Τεράστια ευκαιρία για τον κατασκευαστικό και ναυπηγικό κλάδο" ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας. Αναφερόμενος στις προκλήσεις τόνισε ότι θα πρέπει να τρέξει ανάλογα και η εφοδιαστική και κατασκευαστική αλυσίδα για να ενισχύσει την πορεία υλοποίησης του πλάνου αυτού ενώ, τέλος, θα πρέπει να πειστούν και οι τοπικές κοινωνίες που αντιδρούν για τα τεράστια οφέλη που θα έχουν από την υλοποίηση των πάρκων.

Π. Λαδάκος: Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο στην αγορά της Ελλάδος

Σε δύο σημεία ενδιαφέροντος στάθηκε Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος υπογραμμίζοντας την ανάγκη η χώρα να μην χάσει την ευκαιρία να αναπτύξει μία νέα ανταγωνιστική αγορά. "Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ναυπηγείων να μην δούμε μόνο την αγορά της Ελλάδος αλλά να αρπάξουμε την ευκαιρία" να πρωταγωνιστήσουμε σε όλη την περιοχή. Όπως είπε, οι μεγάλοι επενδυτές δείχνουν - από το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί να έχουν πεισθεί για τις δυνατότητες της νέας αγοράς. "Τώρα μένει να πειστεί και η εφοδιαστική αλυσίδα για να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις" σημείωσε τονίζοντας πως η χώρα μπορεί να βγει μπροστά κατασκευάζοντας και παρουσιάζοντας τα δικά της σχέδια και προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της αγοράς (πχ πλωτήρες) προκειμένου να καλύψει όχι μόνο τις εγχώριες δαπάνες αλλά να καταστεί δυνατός παίκτης και σε άλλες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε και την ευκαιρία που δημιουργείται για συμπράξεις με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας.

Σ. Πελτέκης: Ευρύ το πεδίο ανάπτυξης, ανάγκη να απαντήσουμε με επιτυχία στις προκλήσεις

"Η ανάπτυξη της νέας αυτής αγοράς αποτελεί ένα ευρύ πεδίο για όλους αρκεί να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις" σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV HELLAS κ. Σάββας Πελτέκης. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη ορθής ενημέρωσης του κοινού και στην καταπολέμηση της προκατάληψης και των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να αξιοποιήσει η χώρα την "τρομερή ευκαιρία που δημιουργεί ο ήλιος και αέρας προκειμένου να καταστεί χώρα παραγωγής και εξαγωγής πράσινης ενέργειας". Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τεχνολογικές προκλήσεις του project σημειώνοντας πως προϋποθέτει πολύ απαιτητικές κατασκευές καθώς και επιβεβαίωση της ποιότητας και ασφάλειας των κατασκευών αυτών.

Δ. Ντρες: Θέλουμε να γίνουμε One stop shop προσφέροντας λύσεις για υπεράκτια αιολικά πάρκα

Στα πλάνα ανάπτυξης της ONEX Technology Systems & Business Solutions στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου κ. Δημήτρης Ντρες. 'Όπως τόνισε η αγορά αυτή αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του οργανισμού και στο πλαίσιο αυτό ήδη εδώ και ένα χρόνο τρέχει ένα πλάνο ενεργειών για την ανάπτυξή του στον τομέα αυτόν. "Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στο να κατασκευάζουμε και να συντηρούμε πλοία και πλατφόρμες και από όλες τις δραστηριότητες έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε πολυσύνθετα πλοία και projects" σημείωσε τονίζοντας η ONEX θέλει να καταστεί "One stop shop για λύσεις για υπεράκτια αιολικά πάρκα". Παράλληλα, τόνισε πως ο όμιλος σχεδιάζει την αξιοποίηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας και της Σύρου προκειμένου να καταστεί hub για τη συντήρηση των μονάδων αυτών. "Στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύψουμε όσες περισσότερες ανάγκες της αγοράς μόνοι μας ή μέσω συνεργειών με όλη την σχετική αλυσίδα" υπογράμμισε ο κ. Ντρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

