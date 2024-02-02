«Δεν περιμέναμε το τώρα για να κατανοήσουμε το προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι και αλιείς» δήλωσε μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, τονίζοντας ότι ήδη έχουν ληθεί πρωτοβουλίες.
Από τα θεμελιώδη ζητήματα αυτή την στιγμή είναι το κόστος ενέργειας στο θέμα της παραγωγής (ρεύμα, τιμολόγια) και το αγροτικό πετρέλαιο.
Πιθανότατα η παρέμβαση του πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή θα αφορά αυτά τα ζητήματα, είπε ο υπουργός.
Όσον αφορά τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel που ακόμα δεν έχουν πάρει για οι αγρότες - ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο ΕΛΓΑ λειτούργησε άμεσα αφού αποζημίωσε πολύ γρήγορα τους πληγέντες που έκαναν αίτηση στον οργανισμό.
