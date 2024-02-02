«Δεν περιμέναμε το τώρα για να κατανοήσουμε το προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι και αλιείς» δήλωσε μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, τονίζοντας ότι ήδη έχουν ληθεί πρωτοβουλίες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από τα θεμελιώδη ζητήματα αυτή την στιγμή είναι το κόστος ενέργειας στο θέμα της παραγωγής (ρεύμα, τιμολόγια) και το αγροτικό πετρέλαιο.

Πιθανότατα η παρέμβαση του πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή θα αφορά αυτά τα ζητήματα, είπε ο υπουργός.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel που ακόμα δεν έχουν πάρει για οι αγρότες - ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο ΕΛΓΑ λειτούργησε άμεσα αφού αποζημίωσε πολύ γρήγορα τους πληγέντες που έκαναν αίτηση στον οργανισμό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.