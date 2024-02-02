Χαμηλότερες χρεώσεις για το «πράσινο» τιμολόγιο του Φεβρουαρίου σε σχέση με τον Ιανουάριο ανακοίνωσαν οι πάροχοι.
Για πολύ θετικό γεγονός και σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ100,3 η υφυπουργός Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.
Σημείωσε πως έκανε καλό ο ανταγωνισμός αναμεσά στις εταιρίες καθώς έπεσαν οι τιμές.
Τόνισε ότι αυτό το μηνά οι τιμές ξεκινούν από 11 λεπτά την κιλοβατώρα ενώ τέτοια περίοδο πέρυσι ήταν 20.
