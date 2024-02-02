Με παρέμβασή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Τριαντόπουλος θέλησε να διευκρινίσει τη λειτουργία και την υλοποίηση του σχήματος της κρατικής αρωγής που αφορά τους αγρότες και τις επιχειρήσεις.

«Είναι ένα σχήμα το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο και τις επιτροπές της Περιφέρειας, μέχρι τώρα το 14% δεν είναι οι φάκελοι που έχουν επεξεργαστεί -και αναφερόμαστε στις αποζημιώσεις στον εξοπλισμό- είναι οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί από τους αγρότες και αυτή η ροή αυξάνεται», δήλωσε.

«'Οσοι αγρότες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα, έχουν πληρωθεί. Μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια περίπου σε 19.000 αγρότες οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα».

«Από σήμερα αρχίζουν οι πληρωμές στο 50% της αποζημίωσης που προβλέπεται να πάρει ο αγρότης που έχει υποβάλει τον φάκελό του, δηλαδή μπορεί να είναι 50, 60, 70.000, δηλαδή το μισό της αποζημίωσης που δικαιούται για τη ζημιά που έχει βάλει. Επομένως, καλούμε όλους τους αγρότες να υποβάλλουν τους φακέλους τους για να λάβουν την κρατική αρωγή, δηλαδή το σημαντικό ποσό της ζημιάς»

«Είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη η οποία γίνεται μετά από ελέγχους», πρόσθεσε

«Οι ανησυχίες των αγροτών είναι εύλογες, τους σεβόμαστε απόλυτα», δήλωσε ο κ. Τριαντόπουλος

Πηγή: skai.gr

