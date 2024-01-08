Στις 11 το πρωί και με τη νέα του σύνθεση, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πολεοδομική μεταρρύθμιση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α)Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/252/ΕΕ σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο του νομοσχεδίου για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα: α) Πρόταση για τη δημιουργία της «Νέος ΟΣΕ Α.Ε.», β) Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων του σιδηροδρομικού τομέα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

