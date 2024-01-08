Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 11 το πρωί το πρώτο υπουργικό συμβούλιο για το 2024 - Επί τάπητος η νομοθετική πρωτοβουλία για τα αυθαίρετα

Στην ατζέντα του Συμβουλίου και η παρουσίαση της πρότασης για τη δημιουργία του Νέου ΟΣΕ  

Υπουργικό Συμβούλιο

Στις 11 το πρωί και με τη νέα του σύνθεση, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πολεοδομική μεταρρύθμιση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α)Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/252/ΕΕ σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο του νομοσχεδίου για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα: α) Πρόταση για τη δημιουργία της «Νέος ΟΣΕ Α.Ε.», β) Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων του σιδηροδρομικού τομέα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: υπουργικό συμβούλιο ΟΣΕ αυθαίρετα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark