Ελάχιστος φόρος στις πολυεθνικές και αιγιαλός τα δύο πρώτα νομοσχέδια του ΥΠΟΙΚ για το 2024

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με διπλή εκπροσώπηση – κατά το κλισέ του αθλητικού κυρίως ρεπορτάζ – το Υπουργείο Οικονομικών στο σημερινό, πρώτο υπουργικό συμβούλιο για το 2024.

Ο Κωστής Χατζηδάκης θα προσέλθει κρατώντας τους φακέλους 2 νομοσχεδίων, ενός για τη θέσπιση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% σε μεγάλες πολυεθνικές και ενός για την διαχείριση και τον έλεγχο του αιγιαλού.

Στο πρώτο νομοσχέδιο ο συντελεστής 15% θα ονομάζεται συμπληρωματικός καθώς θα επιβληθεί στις επιχειρήσεις αυτές που έως τώρα φορολογούνται με χαμηλότερους συντελεστές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αφορά 5 πολυεθνικές ή παραρτήματα πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με συνολικό τζίρο πέριξ των 750εκατ€. Το όφελος για τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται μεταξύ 70-80εκατ€.

Στην ουσία η ρύθμιση αυτή αποτελεί ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίες η οποία βάζει τέλος στην πρακτική των πολυεθνικών επιχειρήσεων της μεταφοράς των κερδών τους – κι επομένως και της φορολόγησης αυτών – σε χώρες με πολύ χαμηλούς συντελεστές. Πρακτική που φούσκωνε τα έσοδα τους αφενός, έπληττε τον ανταγωνισμό αφετέρου.

Η οδηγία προέκυψε μετά από επίπονες συζητήσεις και συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ από 140 κράτη – ανάμεσα τους και λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι για τις πολυεθνικές όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο , η Ελβετία και τα «εξωτικά» νησιά Μπαρμπέιντος. Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου ταυτόχρονα σε ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά, Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Από την εφαρμογή της οδηγίας θα εξαιρούνται σύμφωνα με το νομοσχέδιο :

- Διεθνείς οργανισμοί

- Κρατικές οντότητες

- Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

- Οργανισμοί και φορείς επενδύσεων που αποτελούν τις τελικές μητρικές οντότητες ομίλων

- Θυγατρικές πολυεθνικών ή ημεδαπών ομίλων που είτε έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10εκατ€ και ετήσια κέρδη προ φόρων κάτω από 1εκατ€.

- Συνταξιοδοτικά ταμεία

- Το διεθνές ναυτιλιακό εισόδημα

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την διαχείριση του αιγιαλού με νωπή ακόμη την μνήμη των σκηνών – κατ' ευφημισμό – απείρου κάλλους που διαδραματίστηκαν το καλοκαίρι με τις επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά να μην αφήνουν σπιθαμή παραλίας ελεύθερη από ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Στόχος του νομοσχεδίου μεταξύ άλλων είναι η πλήρης καταγραφή της περιουσίας του δημοσίου στον αιγιαλό ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί.

Διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής αδειοδότησης με αυστηρότερους όρους που θα εξασφαλίζουν και προσιτές τιμές για όσους επιλέγουν την ξαπλώστρα αλλά και επαρκή χώρο γι'αυτούς που ...θέλουν την ησυχία τους. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι η διαδικασία της αδειοδότησης θα ολοκληρώνεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ( φέτος ενδεχομένως να υπάρξει παράταση δεδομένου ότι είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος).

Η διαπίστωση των παραβάσεων από τοπική (δήμοι) και άρα ευάλωτη σε «συνεννοήσεις και συμφωνίες» γίνεται κεντρική (Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου).

Το ΥΠΟΙΚ θέλοντας να αξιοποιήσει την επιτυχία του κινήματος της ξαπλώστρας θα αναπτύξει και ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών από τους πολίτες. Ο έλεγχος θα είναι κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ αφού μετά το λουκέτο στους παραβάτες θα παρακολουθείται και η μετέπειτα συμπεριφορά των επιχειρήσεων για τυχόν υποτροπές.

Τα δύο νομοσχέδια αφού παρουσιαστούν , θα τεθούν άμεσα – ίσως και εντός της εβδομάδας – σε δημόσια διαβούλευση. Το πότε θα ψηφιστούν θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση που θα κάνει η κυβέρνηση αφού στην Βουλή επικρατεί ...συνωστισμός νομοσχεδίων.

