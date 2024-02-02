Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας»

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας».

Υπέρ της αρχής του, τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια, ενώ το ΚΚΕ, όπως η "Νίκη" και οι "Σπαρτιάτες", δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Είχαν προηγηθεί οι απόψεις, αντιρρήσεις και προτάσεις των αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων που είχαν κληθεί στην Επιτροπή να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου.



Ειδικότερα, η Παναγιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εκφράζοντας την γνώμη ότι «θα ήταν καλύτερα να είναι ανεξάρτητη αρχή η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας», ζήτησε να ξεκαθαριστεί η σχέση της με τις άλλες αρμόδιες αρχές και να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητές της καθώς και τι είδους ελέγχους θα διενεργεί.

Επίσης, τόνισε την «ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα να στελεχωθεί γρήγορα με ιδιωτικές συμβάσεις η Εθνική Αρχή, ώστε να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά».

Η Μάγκυ Αθανασιάδη, διευθύντρια του τομέα ανάπτυξης, τεχνολογίας και καινοτομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, χαρακτήρισε «απαραίτητο και θετικό» το νομοσχέδιο, καθώς «μετριάζει τους κινδύνους από τις κυβερνοεπιθέσεις που αυξάνονται διαρκώς».

Τόνισε επίσης ότι «η στελέχωση της Εθνικής Αρχής με εξειδικευμένο προσωπικό και το πλαίσιο ελέγχου της είναι πολύ σημαντικά θέματα για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία της, όπως και η συνεργασία της με άλλες ανεξάρτητες αρχές».

Ο Σπυρίδων Τάσσης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιδιωτικότητας, σημείωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή» και τόνισε ότι «πάντα υπάρχει ο φόβος να καταστρατηγηθούν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών». «Η κυβερνοασφάλεια με την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πάνε χέρι-χέρι», ανέφερε συμπληρώνοντας ότι «ο στόχος του νομοσχεδίου θα επιτευχθεί, με περισσότερη ανεξαρτησία της αρχής, επαρκή στελέχωση, αυξημένη χρηματοδότηση και θεσμοθέτηση επαρκούς λογοδοσίας και ελέγχου της Εθνικής Αρχής, αλλά και με τη συνεργασία της με άλλες ανεξάρτητες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων».

Θετικός στο νομοσχέδιο δήλωσε ο Σταμάτης Τιμολέωντας, γενικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του Εθνικού Κτηματολογίου, υπογραμμίζοντας ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο ίδιος τόνισε ότι «η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης θα λύσει πολλά προβλήματα», και πρόσθεσε ότι «η μεταφορά των αρχείων του υποθηκοφυλακείου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες».

Ο Δημήτρης Γκρίτσαλης, καθηγητής κυβερνοασφάλειας, διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας Ασφαλείας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο, με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας είναι ένα αδιαμφισβήτητα θετικό και αποφασιστικό βήμα [...] Οι διατάξεις του ευνοούν την συνεργασία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα είναι αποτελεσματική μόνο εφόσον αξιοποιήσει ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει, αλλιώς γρήγορα θα αποτελέσει το ιδανικό θύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ακόμα, ότι το νομοσχέδιο «αστοχεί κατάφωρα ως προς τα προσόντα που πρέπει να έχουν ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής».

«Είναι απαραίτητο, χρειαζόμαστε διακεκριμένους επιστήμονες με εμπειρία για να είναι αποτελεσματική η Αρχή», ανέφερε.

Για «νομοσχέδιο που κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελεί καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κυβερνοασφάλεια», έκανε λόγο ο Ευάγγελος Ουζούνης, επικεφαλής του τμήματος Ανάπτυξης και Υλοποίησης Πολιτικής του Οργανισμού της ΕΕ..

«Είναι σημαντικός ένας τέτοιος οργανισμός, ο οποίος θα χτίσει τις βάσεις για την κυβερνοασφάλεια της χώρας, πάσχει όμως ως προς την προσέγγιση εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση του», σημείωσε.

Ο Χρήστος Ράμμος, πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις, εμπλοκές, σύγχυση και παρεξηγήσεις με ανεξάρτητες αρχές οι οποίες προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Όπως είπε, πρέπει να γίνει προσθήκη για να καταστεί σαφές ότι, όχι μόνο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας αλλά και η ΑΔΑΕ - που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη - έχουν αρμοδιότητα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Ο Θωμάς Δομπρίδης, γενικός διευθυντής της Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επεσήμανε ότι «είναι αναγκαία και απαραίτητη, περισσότερο από ποτέ, η ενίσχυση και στελέχωση κρατικών δομών που θα αξιοποιεί ό,τι πιο νέο υπάρχει στην τεχνολογία για να προστατεύονται, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και η κάθε χώρα ξεχωριστά, από κακόβουλες επιθέσεις», σημειώνοντας ότι το 2022 είχαμε τετραπλασιασμό των επιθέσεων αυτών.

Όπως είπε ο κ. Δομπρίδης, «το νομοσχέδιο ενσωματώνει όλες τις βέλτιστες πρακτικές», ενώ έθεσε ως κρίσιμα στοιχεία για την αποτελεσματική λειτουργία της Εθνικής Αρχής, την επαρκή χρηματοδότηση και την θεσμοθέτηση κινήτρων για προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού.

Την ικανοποίηση του για τις προβλέψεις του νομοσχεδίου εξέφρασε και ο Θωμάς Καντερές, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, τονίζοντας ότι «διασφαλίζεται η μεταφορά αρχείων του υποθηκοφυλακείου και δεν θα χαθεί κανένα ιστορικό αρχείο».

Για «νομοσχέδιο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση και καλύπτει τις εθνικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις της χώρας» έκανε λόγο ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου, διευθυντής Κυβερνοάμυνας του γενικού επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, τονίζοντας ότι «δίνονται τα απαραίτητα εργαλεία που θα καλύπτουν ολιστικά τις κυβερνοεπιθέσεις».

Ο 'Αγγελος Πιλάτης, β' αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, ανέφερε ότι «δεν υπάρχει ουσιαστική κυβερνοασφάλεια, όσα μέτρα και να παρθούν, γιατί οι διαδικτυακοί απατεώνες εξελίσσονται συνεχώς» ενώ χαρακτήρισε «σαθρό όλο το οικοδόμημα για την κεκτημένα δικαιώματα των πολιτών».

Ο Γιώργος Χαλκίδης, γενικός γραμματέας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιά, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντική την νομοθετική πρωτοβουλία για την ασφαλή διατήρηση και μεταφορά των αρχείων του υποθηκοφυλακείου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον».

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των αρχών και όχι να δημιουργείται πολυπλοκότητα η οποία επηρεάζει τους χρόνους, ενώ θα πρέπει αστραπιαία να γίνονται οι ενέργειες σε κυβερνοεπιθέσεις».

Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου, υποδιευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ανέφερε ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση και επεσήμανε ότι η στενή συνεργασία της Εθνικής Αρχής με την υπηρεσία είναι απαραίτητη, προτείνοντας παράλληλα να δοθεί έμφαση στη στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό.

«Πρέπει να κάνουμε βήματα στη ταχύτητα να δούμε το πλέγμα της τεχνολογίας», ανέφερε ο Νικόλαος Δράκος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντικό θέμα την στελέχωση της Εθνικής Αρχής με εξειδικευμένο και με πιστοποίηση προσωπικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

