Κικίλιας για αντιπυρική περίοδο: Οι υποχρεώσεις είναι περιγεγραμμένες, απαιτείται συστράτευση

Ευρεία διυπουργική σύσκεψη με θέμα την προετοιμασία για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή μετά από πρόσκληση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.



Στόχος της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων και των επιχειρησιακών βραχιόνων της Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την κατάρτιση ολοκληρωμένων διακλαδικών σχεδίων τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν στον σωστό χρόνο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (παρεμβάσεις πρόληψης, εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις ετοιμότητας στο πεδίο, καθαρισμοί δασικών/περιαστικών περιοχών και αρχαιολογικών χώρων, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συνέργειες Πυροσβεστικού Σώματος- Δασικών Υπηρεσιών κ.ά.)



«Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις όλων είναι περιγεγραμμένες σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο, η προετοιμασία της οποίας ξεκινά, όπως βλέπετε, πολύ νωρίς. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία όλες οι υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, οι Ένοπλες δυνάμεις αλλά και οι πολίτες, οι εθελοντές μας, θα συστρατευθούν φέτος σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των συμπολιτών μας, το φυσικό κάλλος της χώρας μας, την πατρίδα μας. Και αυτό θα κάνουμε οργανωμένα και με επαγγελματισμό, όπως ανέφερα και πριν την κακοκαιρία η οποία πέρασε από τη χώρα τις προηγούμενες μέρες», δήλωσε ο κ. Κικίλιας ενώ ανακοίνωσε ότι οι συσκέψεις αυτές θα γίνονται κάθε επτά με δεκαπέντε ημέρες.



«Θα ακολουθήσουν κοινές εκπαιδεύσεις και διημερίδες όλων των εμπλεκόμενων και ασκήσεις επί του πεδίου. Η νέα πρόκληση για τη χώρα είναι η κλιματική κρίση και αυτά τα οποία "γεννά". Πρέπει για φέτος να είμαστε όλοι έτοιμοι, στο πεδίο, οργανωμένοι, με συντονισμό και διακλαδικότητα. Θέλω να παρακαλέσω θερμά και τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια για την πατρίδα μας. Και για αυτούς τους λίγους οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετέχουν και, αντιθέτως, δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα, δηλαδή για τους εμπρηστές καθ' έξιν και έστω εξ αμελείας κ.λπ., δυστυχώς για αυτούς, ο νόμος πλέον έχει αλλάξει. Οι ποινές είναι πολύ διαφορετικές», τόνισε ο κ. Κικίλιας ενώ προσέθεσε ότι οι ανακοινώσεις θα ξαναγίνουν πριν από την αντιπυρική περίοδο με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.



«Θέλω όλοι να καταλάβουν ότι δεν μπορεί έστω και εξ αμελείας να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών τους. Φεύγουμε σιγά σιγά από την παράκληση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα θέματα και πάμε στις υποχρεώσεις οι οποίες είναι σε ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι πλέον πιεστικό για όλους. Πρέπει να βοηθήσουμε και να υπερασπιστούμε το ανώτατο αγαθό που είναι η ανθρώπινη ζωή και δεν μπορεί αυτό να το διακινδυνεύει κανείς», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.



Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Δημοσίας Τάξης Μάνος Λογοθέτης, ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, ο γενικός διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Βαγγέλης Γκουντούφας, η προϊσταμένη τής Διεύθυνσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Έλενα Κοντούρη, από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο διευθυντής Στρατιωτικού Γραφείου ταξίαρχος Ιωάννης Σκούρας, η τμηματάρχης Πολιτικής Προστασίας ταγματάρχης Σοφία Βαρθολομού, η υπεύθυνη Ενημέρωσης Γεωργία Κουτσούκου, από ΓΕΕΘΑ ο επιθεωρητής αναδιοργάνωσης Στρατού Ξηράς & συντονιστής Σύστασης Διοίκησης Κατασκευών & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ο αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, επιτελής στο ΓΓΕΘΑ ο συνταγματάρχης Ανδρέας Ασημακόπουλος, ο γενικός επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ο προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Παναγιώτης Κολλίντζας, από Δ/νση Τροχαίας Αττικής η ταξίαρχος Στυλιανή Ελευθεροπούλου διευθύντρια Τροχαίας Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης, ο προϊστάμενος του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Αλεξανδρής, ο συνεργάτης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Θεοδώρου Φοίβος, ο διευθυντής Δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος αρχιπύραρχος Δημήτριος Αντωνάκης, ο διευθυντής Νομικής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος πύραρχος Ευάγγελος Αρβυθάς, ο προϊστάμενος Τμήματος Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος αντιπύραρχος Νικόλαος Μπόρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

