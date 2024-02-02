Φάμελλος: Κοροϊδία τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τους αγρότες

«Κοροϊδία» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη Βουλή για τους αγρότες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στη Θεσσαλονίκη στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της 30ης Agrotica.

«Δυστυχώς, δεν είχαμε απαντήσεις ούτε σήμερα στα μεγάλα ερωτήματα και τις αγωνίες του αγροτικού κόσμου. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους αγρότες, πρέπει να μιλάμε πολύ πιο σοβαρά», είπε ο κ.Φάμελλος και πρόσθεσε πως για το κόμμα του «ο πρωτογενής τομέας έχει μεγάλη σημασία. Είναι εθνική υπόθεση. Μας ανησυχούν τα φαινόμενα της ερήμωσης της υπαίθρου, το δημοσιογραφικό».

Το μέλος Πολιτικής Γραμματείας, υπεύθυνη αγροτικού τομέα, Ολυμπία Τελιγιορίδου, συμπλήρωσε πως τα «προβλήματα που βιώνουν οι αγρότες μας δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς όλοι είμαστε καταναλωτές, και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστούν φαινόμενα με φτώχεια στο χωράφι και ακρίβεια στο ράφι».

Η κ.Τελιγιορίδου στάθηκε στις οκτώ προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που ανακοίνωσε ο πρόεδρος, Στέφανος Κασσελάκης, λέγοντας πως βασικός στόχος είναι η «δυνατότητα της αξιοπρεπούς διαβίωσης του αγροτικού κόσμου, με παραμονή στον τόπο του και η δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και με προσιτές τιμές προϊόντα».

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που είχε θέμα «Νομοθετική πρωτοβουλία για τους συνεταιρισμούς» παρουσιάστηκε από τον Βασίλη Κόκκαλη, βουλευτή και Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, «η αξία του συνεργατισμού» και η δυνατότητα άσκησης νέων πολιτικών στην ύπαιθρο με ένα νέο μοντέλου συνεταιρισμού.

«Μια σοβαρή αγροτική πολιτική προϋποθέτει στόχους και τι μοντέλα παραγωγής θέλουμε. Επειδή, θεωρούμε, ότι το παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει ως κυρίαρχη βάση το συνεργατισμό, σήμερα είναι η αρχή πρωτοβουλιών με συγκεκριμένες πλέον προτάσεις, οι οποίες προήχθησαν από διάλογο που κάναμε με όλο τον αγροτικό κόσμο», είπε ο κ.Κόκκαλης. Ανέφερε πως η νομοθετική πρωτοβουλία θα μπει σε δημόσια διαβούλευση, καθώς «η πρόταση νόμου επιδιώκει να λύσει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους συνεταιρισμούς και να δώσει μια πνοή σε αυτό που λέγεται οργάνωση των παραγωγών».

Πηγή: skai.gr

