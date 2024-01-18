«Η Ελλάδα διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και στον δημοσιογράφο Richard Quest, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. «Κερδίσαμε τις εκλογές γιατί καταφέραμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό μέσω μίας συγκεκριμένης πολιτικής που είναι γνωστή. Προστατεύουμε τα σύνορά μας, ανοίγουμε όμως και νομικές οδούς για όσους θέλουν να έρθουν. Πρέπει να χτίσουμε φράχτες αλλά χρειαζόμαστε και πόρτες κι αυτό θέλουμε να κάνουμε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι «η Ελλάδα το διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γι’ αυτό και δεν ήταν σημαντικό θέμα στις εκλογές μας. Το αντιμετωπίσαμε με σκληρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική».

Η απόφαση για τα 50 δισ. στην Ουκρανία πρέπει να ληφθεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως «είμαι ιδιαίτερα σίγουρος ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Yπάρχει μία κατανόηση σε επίπεδο Συμβουλίου ότι αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί την 1 Φεβρουαρίου και είμαι σίγουρος ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σίγουρα προχωρημένες» «Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες της Ουγγαρίας» ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις διαδικασίες στο εσωτερικό της ΕΕ υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να αναθεωρήσουμε το πώς κάνουμε τη δουλειά». «Όταν έχεις 27 χώρες και πρέπει να πάρεις μια απόφαση με ομοφωνία, υπάρχουν δυσκολίες. Δείτε όμως το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν μια εξαιρετική στιγμή για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι 36 δισ. κρίσιμα για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση».

Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «οι πολιτικοί είναι ανέτοιμοι, διότι πιστεύω πως υπάρχει μία διάκριση μεταξύ του επιπέδου πολυπλοκότητας του τι συμβαίνει με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το τι καταλαβαίνουμε από αυτό. Όταν συνήθως δεν καταλαβαίνουμε κάτι ως πολιτική, τότε έχουμε υπερβολικές ρυθμίσεις».

Όλη η συνέντευξη του πρωθυπουργού στο CNN

Richard Quest: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μου είπε ότι η Ευρώπη θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας όσον αφορά την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. Η επόμενη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου. Μίλησα νωρίτερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μου είπε ότι η Ευρώπη έχει επίγνωση του επείγοντος της κατάστασης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα το πετύχουμε. Υπάρχει κατανόηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί την 1η Φεβρουαρίου. Και είμαι αρκετά βέβαιος ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει και ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της Ουγγαρίας και να πετύχουμε τη συμφωνία.

Richard Quest: Αυτό σημαίνει ότι η Ουγγαρία θα βρει έναν διπλωματικό τρόπο να το υποστηρίξει και να προχωρήσουν και οι 27 ή θα καταλήξετε σε ένα είδος σχεδίου Β, διμερούς στήριξης, βάζοντας στην άκρη τα χρήματα και προχωρώντας διαφορετικά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν υπάρχει σχέδιο Β, είναι πάντα πιο εύκολο να φτάσεις στο σχέδιο Α. Επομένως, ξέρουμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Αν χρειαστεί, θα καταλήξουμε σε συμφωνία μόνο οι 26. Θα είναι πιο περίπλοκο, θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις ανησυχίες των Ούγγρων και μια γενική κατανόηση ότι η συμφωνία πρέπει να γίνει τώρα και θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου.

Richard Quest: Η ελληνική οικονομία έχει επανέλθει πολύ δυναμικά κατά μία έννοια. Θέλω να πω, θα υπάρξουν κάποιοι που θα πουν ότι υπάρχει ακόμα πολλή ζημιά και πολλές πληγές από την οικονομική κρίση αλλά, σε γενικές γραμμές, έχει ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, τώρα δέχεστε πλήγμα εξαιτίας του μεταναστευτικού ζητήματος, το οποίο σας κοστίζει ακριβά. Είναι δύσκολο και δεν υπάρχει προφανής εύκολη λύση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει διαχειριστεί το μεταναστευτικό πρόβλημα ίσως καλύτερα από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, το μεταναστευτικό δεν αποτέλεσε κύριο θέμα στις εκλογές στη χώρα μας. Πετύχαμε μια ηχηρή νίκη εν μέρει επειδή καταφέραμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό μέσω μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει νόμιμες οδούς μετανάστευσης για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.

Στο τέλος της ημέρας, Richard, το θέμα είναι ποιος καθορίζει ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι οι διακινητές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απερίσκεπτοι και ευθύνονται για πολυάριθμους θανάτους. Πρέπει εμείς να το καθορίζουμε. Επομένως, μπορείς να χτίσεις έναν μεγάλο φράχτη, αλλά χρειάζεσαι επίσης μια μεγάλη πόρτα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.

Richard Quest: Δεν τους βάζετε σε αεροπλάνα με προορισμό τη Ρουάντα…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, δεν τους βάζεις σε αεροπλάνα για τη Ρουάντα. Όμως, όσοι δεν λαμβάνουν άσυλο πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, ώστε να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αν έρχεσαι στην Ευρώπη και δεν γίνεσαι δεκτός και δεν σου χορηγείται άσυλο, πρέπει να επιστρέψεις.

Richard Quest: Για το ζήτημα του πού θα πάει η Ευρώπη στη συνέχεια, υπάρχει η διεύρυνση στην ατζέντα για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό χωρών που τώρα έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεκινήσει τη διαδικασία. Η Ουκρανία προφανώς είναι τώρα σε θέση να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις. Αναρωτιέμαι όμως αν οι υπάρχουσες δομές της ΕΕ είναι κατάλληλες για μια πολύ μεγαλύτερη ΕΕ.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Γνωρίζουμε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερα μέλη. Ταυτόχρονα, παρά την πολυπλοκότητα του να έχουμε 27 μέλη γύρω από το τραπέζι, τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Richard Quest: Ωστόσο, δεν τα έχετε πάει όσο καλά θα μπορούσατε. Θέλω να πω, είναι αυτό που ο Alex Stubb περιγράφει πάντα ως αυτή την «υπο-βέλτιστη απόδοση».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, αλλά όταν έχεις 27 χώρες που διαπραγματεύονται και πρέπει να καταλήξουν σε μια απόφαση με ομοφωνία, είναι δύσκολο να φανταστείς ποιο είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα, επειδή είναι διαφορετικό για πολλά κράτη μέλη. Ωστόσο, δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Next Generation EU. Για την Ελλάδα πρόκειται για 36 δισ. ευρώ πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, στη μετά-Covid εποχή, ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση. Αυτή ήταν η Ευρώπη στα καλύτερά της.



Richard Quest: Διαλέξτε χρώμα μαρκαδόρου (για να γράψετε στον πίνακα).

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το χρώμα μπορεί να είναι μόνο το μπλε, που είναι το χρώμα της Ελλάδας, της σημαίας μας και φυσικά του κόμματός μας. Επομένως, δεν έχω πολλές επιλογές.

Richard Quest: Συνεχίστε στον πίνακα, κύριε. Είμαστε έτοιμοι για τεχνητή νοημοσύνη; Τώρα, μπορείτε να το ορίσετε όπως επιθυμείτε. Μπορείτε και να σημειώσετε δύο ή τρεις επιλογές, αν θέλετε να πείτε κατά πόσον είναι έτοιμοι οι πολιτικοί, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία. Εσείς επιλέγετε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Λοιπόν, αναφορικά με τους πολιτικούς, πιστεύω ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον πιο απροετοίμαστοι γι’ αυτό που έρχεται, για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του επιπέδου πολυπλοκότητας αυτού που πραγματικά συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη και της κατανόησής μας γι' αυτό. Και συνήθως όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, ως πολιτικοί, τείνουμε να παρεμβαίνουμε ρυθμιστικά σε υπερβολικό βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.