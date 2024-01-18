Πέθανε ο πρώην βουλευτής Νίκος Τσούκαλης

Έφυγε, το βράδυ της Πέμπτης από τη ζωή στα 67 του χρόνια και λίγες ημέρες πριν τα γενέθλιά του ο Νίκος Τσούκαλης.



Έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο, το διακεκριμένο στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς με το προσωπικό πολιτικό στίγμα, το ήθος και την σεμνότητα ενός αιώνιου εφήβου, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στην οικογένεια, τους συναγωνιστές και τους φίλους του.



Ο Νίκος Τσούκαλης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1957. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης απ΄ όπου αποφοίτησε το 1981. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου φοιτητών της Νομικής σχολής Θεσσαλονίκης (1978-1979). Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στην Πάτρα από το 1983 μέχρι την εκλογή του ως Βουλευτή (2007). Διετέλεσε μέλος του ΚΚΕ (1974-1978) του ΚΚΕ εσ (1983-1986), της ΕΑΡ (1986-1989) και του ΣΥΝ μέχρι σήμερα. Συνιδρυτής της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας και ενεργό μέλος της, από το 1986 μέχρι σήμερα. Μέλος της «Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου».

Ήταν υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝ στις εκλογές του 1996 και του 2004, καθώς και υποψήφιος Νομάρχης ως επικεφαλής του συνδυασμού «Αχαϊκή Συμπολιτεία» στις Νομαρχιακές εκλογές του 1998, 2002 και 2004. Διετέλεσε Νομαρχιακός σύμβουλος από το 1998 μέχρι και το 2007, οπότε και εκλέχτηκε βουλευτής Αχαΐας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.



