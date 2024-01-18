Γεωργιάδης- Δημογραφικό - Η κυβέρνηση μελετά περισσότερα κίνητρα

Η δημογραφική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη που έχω συναντήσει και στα τρία υπουργεία που έχω βρεθεί τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην εισαγωγική ομιλία του στο τρίτο συνέδριο για την υπογεννητικότητα που οργανώνει στην Αθήνα ο Economist.

“Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη με την υπογεννητικότητα. Στο υπουργείο Εργασίας, το δημογραφικό ήταν εφιάλτης, καθώς έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους που δεν μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομία και λιγότερους που θα πρέπει να εργάζονται σκληρά για να απολαμβάνουν οι πολλοί», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας , επισημαίνοντας πως θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις από το υπουργείο Εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Μιλώντας από τη θέση του υπουργού Υγείας είπε ότι πλέον τα κόστη για την υγεία, για τον πληθυσμό που γηράσκει, είναι αυξημένα και τόνισε χαρακτηριστικά «δεν μπορείς να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν θα τους βοηθήσεις με τις νεότερες θεραπείες και δεν θα τους θεραπεύσεις».

Ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει να είναι προφήτης, αλλά προτιμά να παραμείνει αισιόδοξος ελπίζοντας πως το επίπεδο ζωής θα ανέβει τα επόμενα χρόνια στις περισσότερες χώρες, χάρη και στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανέφερε «το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό και μπορεί να βελτιωθεί όταν οι οικονομίες των χωρών πάνε καλά και οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση».

Μιλώντας προσωπικά και για την οικογένεια του είπε ότι έχει δύο γιους και έναν καλό -πάνω από τον μέσο όρο μισθό. «Αν θα έπρεπε να αποφασίσω αν θα έχω περισσότερα παιδιά θα έλεγα όχι, γιατί δε θα μπορούσα να πληρώσω τα σχολεία και ένα πανεπιστήμιο για να τους προσφέρω το καλύτερο για την μόρφωσή τους. Σκεφτείτε αν αυτό συμβαίνει σε μένα που έχω ένα καλό εισόδημα , πως σκέφτονται οι άνθρωποι που είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα».

Ο Α. Γεωργιάδης είπε ότι η κυβέρνηση έφτιαξε υπουργείο Οικογένειας και μελετά περισσότερα και σοβαρά κίνητρα για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια γενικότερα. Μιλώντας για την ιδέα της μετανάστευσης προκειμένου να αυξηθούν οι γεννήσεις, είπε ότι αυτό «θα πρέπει να έχει την συνολική αποδοχή από το μεγάλο μέρος της κοινωνίας, διαφορετικά μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα που δεν είναι μόνο πολιτικά αλλά θα είναι και κοινωνικά και οικονομικά στο τέλος».

Δεν έχω τη λύση, κατέληξε ο υπουργός Υγείας και περιμένω να ακούσω πολλά από εσάς σ’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο , είπε .

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν ο υπουργός Υγείας είπε ότι η μετανάστευση είναι χρήσιμη για την οικονομία αλλά αν δε λάβουμε υπόψη μας τις επιθυμίες των πολιτών και της κοινωνίας ο λαϊκισμός θα επιστρέψει. «Όμως ποια μετανάστευση» διερωτήθηκε και πρόσθεσε « αυτή που θα έχει συγκεκριμένους κανόνες, θα σέβεται την φωνή των πολιτών κάθε χώρας και δεν θα αντιμετωπίζει τους μετανάστες μόνο ως εργαζόμενους αλλά και ως ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ για να χτίσουν μια καλύτερη ζωή».

Ο υπ. Υγείας κατέληξε λέγοντας πως οι κυβερνήσεις της Ν.Δ , στήριξαν στο παρελθόν τις τρίτεκνες οικογένειες και μάλιστα σε περιόδους δύσκολες για την οικονομία της χώρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

