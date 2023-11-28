Αποδοκιμάζει τη στάση Σούνακ το 66% των Βρετανών - «Λάθος» η ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη

Αποδοκιμάζει το 66% των Βρετανών την απόφαση του Σούνακ να ακυρώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Ειδικότερα σε ερώτηση δημοσκόπησης της YouGov για το αν θεωρούν σωστή ή λανθασμένη την άρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να συναντήσει τον κ. Μητσοτάκη: το 11% απάντησε ότι η απόφαση ήταν σωστή, το 22% ότι δεν γνωρίζει, ενώ το 66% θεωρεί ότι η απόφαση ήταν λάθος.

«Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ ακύρωσε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λονδίνο, επειδή ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε σε συνέντευξή του την επιθυμία της χώρας του να επιστραφούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ πήρε τη σωστή ή τη λανθασμένη απόφαση να ακυρώσει αυτή τη συνάντηση;»

Επιπροσθέτως, στο επίμαχο ερώτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, το 49% θεωρεί πως τα αριστουργήματα του Παρθενώνα θα πρέπει να έρθουν ξανά στην χώρα μας ενώ μόλις 15% υποστηρίζει την παραμονή τους στην Βρετανία. Παράλληλα, το 26% δεν έχει πρόβλημα με καμία από τις δύο επιλογές, ενώ 10% απαντά «δεν γνωρίζω».

Στο ερώτημα για το ποιος θα πρέπει να λάβει την απόφαση για την επιστροφή των Γλυπτών ή όχι, το 50% απαντά το Βρετανικό Μουσείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.