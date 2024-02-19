Για την κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα, την κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αλλά και για την βόμβα στο υπουργείο Εργασίας, μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Γίνονται συνεννοήσεις ώστε η διαμαρτυρία των αγροτών στην Αθήνα να γίνει με ασφάλεια και τάξη, ανέφερε και σημείωσε ότι οι αγρότες έχουν καταλάβει τις πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη και δικαιούνται και εδώ να διαδηλώσουν. Το ζήτημα, πρόσθεσε, είναι αυτή η κινητοποίηση να γίνει με ασφάλεια και σχετική ευταξία ώστε να μη διαταραχθεί η τάξη και η κοινωνική ειρήνη στην πόλη.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι στο κέντρο της πρωτεύουσας θα βρεθεί λογικός αριθμός τρακτέρ τα οποία θα σταθμεύσουν σε σημεία που θα ορίσει η αστυνομία.

Σημείωσε ότι θα υπάρχουν συνέχεις ενημερώσεις της αστυνομίας στους πολίτες ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση. Όπως ανέφερε μέχρι την Τέταρτη το μεσημέρι τα τρακτέρ θα έχουν αποχωρήσει

Για την κατάληψη στο ΑΠΘ

Σχετικά με κατάληψη στο Αριστοτέλειο, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ιδρύματος Παναγιώτης Γκλαβίνης είχε ζητήσει την λήξη της κατάληψης. Υπογράμμισε πως η αστυνομία μετά την επιχείρηση παρέδωσε τα κλειδιά στον κοσμήτορα όπως όφειλε και στη συνέχεια αποχώρησε διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στα πανεπιστήμια αστυνομία.

Πρόσθεσε πως έχει ζητήσει εκ νέου ο κοσμήτορας να εκκενωθεί η κατάληψη και έχει υπάρξει και παρέμβαση του εισαγγελέα αναζητώντας ποινικές ευθύνες και η αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει.

Αναφερόμενος στην πανεπιστημιακή αστυνομία, ο κ Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι υπάρχει έλλειμμα από την πλευρά των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κάλεσε τους πρυτάνεις να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.

Για την τρομοκρατία

Όσον αφορά την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας μετά την έκρηξη στο υπουργείο Εργασίας και την αποστολή του παγιδευμένου φακέλου στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κάποιος να κάνει τη δουλειά του, είμαστε εδώ για την προστασία όλων.

Με αφορμή τις απειλές που κάνουν οι τρομοκράτες που ανέλαβαν την ευθύνη για τη βόμβα στην πρόεδρο εφετών Θεσσαλονίκης, ο κ Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι αυτός είναι ο τρόπος γραφής των τρομοκρατών, επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τους δικαστές, την κοινωνία... αλλά κάθε φορά βρίσκονται στη φυλακή.

Το θέμα, πρόσθεσε, ο υπουργός είναι να μην έχουμε απώλειες.

1.100 αστυνομικοί στους δρόμους

Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι 1100 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες έχουν ήδη ενταχθεί στην αστυνόμευση. Ο υπουργός δεσμεύθηκε και υποσχέθηκε να εργαστεί προς την κατεύθυνση να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς και να αγαπήσουν ξανά την αστυνομία. Εξέφρασε την ελπίδα σε λίγους μήνες η εικόνα για την ασφάλεια της πόλης να είναι διαφορετική

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι ήδη βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας 200 καινούργιοι τροχονόμοι και εξέφρασε την ελπίδα σε 4 μήνες από σήμερα να μην υπάρχουν κλήσεις σε χαρτί αλλά να βεβαιώνονται ηλεκτρονικά.

Για την νεανική βία

Τέλος, αναφερόμενος στην νεανική βία σημείωσε ότι το υπουργείο προσπαθεί να παρέμβει με σειρά δράσεων, λέγοντας ότι σε πλατείες όπου συγκεντρώνονται νεαρά άτομα περιπολούν νεαροί αστυνομικοί, με την υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας, ώστε αν συμβεί κάτι να παρέμβουν οι δυνάμεις αποτροπής. Ο υπουργός τόνισε ότι στο φαινόμενο της νεανικής βίας έχουν ευθύνες και οι γονείς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.