Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ο κύβος ερρίφθη και οι αγρότες φουλάρουν τα τρακτέρ για την μεγάλη «κάθοδο» στο Σύνταγμα.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι πυρετώδεις οι συσκέψεις, προκειμένου -όπως λέει ανώτατος αξιωματικός στον skai.gr- το συλλαλητήριο να κυλήσει ομαλά, χωρίς να δυναμιτιστει το κλίμα, καθώς οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κατέβουν στο συλλαλητήριο της Τρίτης με τρακτέρ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην σημερινή σύσκεψη παρουσία του αρχηγού της αστυνομίας δόθηκε το «πράσινο φως» να επιτραπεί στα τρακτέρ να φτάσουν στο Σύνταγμα, αλλά με προϋποθέσεις:

συνοδεία περιπολικών από τα μπλόκα προς την Αθήνα και αντίστροφα

δεν θα επιτρέπουν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας

θα βρίσκονται σε οριοθετημένο χώρο στο Σύνταγμα

Στόχος όπως αναφέρουν στον skai.gr είναι να μην επηρεαστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στη πρωτεύουσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί σε πόσα τρακτέρ θα επιτραπεί να φτάσουν στο Σύνταγμα, γι' αυτό και εντός της ημέρας θα υπάρξει επικοινωνία με τα μπλόκα των αγροτών.

Πηγή: skai.gr

