Γεραπετρίτης: Να ενισχύσουμε τον ΟΗΕ για να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια

«Στους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε πλήρως τη δράση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Filippo Grandi και την επίσκεψη στην έκθεση αρχειακού υλικού του υπουργείου Εξωτερικών και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τίτλο «Οι απαρχές της συνεργασίας Ελλάδας-Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες: Κοινή έκθεση αρχειακού υλικού των πρώτων ετών της κοινής πορείας (1947-1963)».

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες αστάθειας», σημείωσε.

«Δυστυχώς, η ευρύτερη περιοχή, η περιοχή μας, πλήττεται από φοβερούς πολέμους. Κάθε είδους εκτοπισμός πληθυσμών πρέπει να αποτρέπεται, όχι μόνο επειδή προκαλεί αναταραχή στα έθνη, αλλά κυρίως επειδή αυτό επιτάσσει το ανθρωπιστικό δίκαιο».

«Τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάζονται από κοινού με τα κράτη προκειμένου να προωθήσουν περαιτέρω την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία όλων των εθνών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Η υπογραφή της Συμφωνίας Έδρας είναι μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία προς όφελος όλων των ανθρώπων», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

