Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών – Οι κόκκινες γραμμές του Μεγάρου Μαξίμου

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με τα «μάτια» του Μεγάρου Μαξίμου να έχουν επικεντρωθεί στις επικείμενες αυριανές αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιχαρακώσει την τάξη και την ασφάλεια, αλλά και την όσο το δυνατόν ανεμπόδιστη δραστηριότητα των υπολοίπων πολιτών και επισκεπτών της πρωτεύουσας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.

Στην ουσία η κυβέρνηση, βλέποντας την αμετακίνητη στάση και την αποφασιστικότητα των αγροτών να προχωρήσουν στις κινητοποιήσεις τους, αλλά και επιχειρώντας να εκτονώσει την κρίση που προδιαγράφει τυχόν απαγόρευση των κινητοποιήσεων, καλείται να επιλύσει μία ακόμη λεπτή άσκηση ισορροπίας μεταξύ της ίδιας, της αδιατάραχτης καθημερινότητας της πρωτεύουσας αλλά και του δικαιώματος των αγροτών στη διαμαρτυρία και τις κινητοποιήσεις.

Κόκκινη γραμμή και απαραβίαστος κανόνας για το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει η αποφυγή της παρεμπόδισης και διατάραξης της διέλευσης των υπολοίπων που πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, εντάσσεται και η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτης και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και διαβουλεύσεις τελικά άναψε το πράσινο φως και επετράπη η κάθοδος των αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην Αθήνα προκειμένου να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η συνοδεία περιπολικών από τα μπλόκα προς την Αθήνα και αντίστροφα, η απαγόρευση ανεξέλεγκτων μετακινήσεων των τρακτέρ στο κέντρο της πρωτεύουσας και η οριοθέτησή τους σε συγκεκριμένο χώρο στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης και διαδήλωσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκεί που εστιάζει όλος ο σχεδιασμός ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων είναι η ανεξέλεγκτη κάθοδος στην Αθήνα υπό το κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα κυκλοφοριακό χάος και να επηρεαστεί η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα της πρωτεύουσας με αρνητικές συνέπειες. Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι τα μέτρα και η διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης και δραστηριοποίησης των υπολοίπων πολιτών, δεν σημαίνει, ότι στερεί ή ότι αφαιρεί από τους αγρότες το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν και διαδηλώσουν, αλλά πάντα – όπως επισημαίνουν- μέσα στα πλαίσια του νόμου και χωρίς «εκτροχιασμούς». «Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν, αρκεί αυτό να γίνεται χωρίς να κλείνουν οι δρόμοι» παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ και πρόσθεσε «κάθε επαγγελματική ομάδα έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, όπως προβλέπει ο νόμος, χωρίς να διαταράσσεται οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελεύθερη διέλευση των πολιτών».

Νέο μήνυμα στους αγρότες έστειλε μέσω της καθιερωμένης Κυριακάτικης επικοινωνίας του με τους πολίτες, μέσω Facebook, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζοντάς αφενός, ότι οι αγρότες έχουν πολλά προβλήματα αλλά αφετέρου υπογραμμίζοντας και τη διαχρονική στήριξη της κυβέρνησης στον πρωτόγεννη τομέα από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της , το 2019. Επανέλαβε δε, την αμετακίνητη πρόθεση της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύεσει τη δημοσιονοκική σταθερότητα και της αντοχές της ελληνικής οικονομίας. «Δεν θα επαναλάβω εδώ τι έχουμε κάνει συνολικά από το 2019 για τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής. Τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα τους, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε» κατέληγε το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τον αγροτικό κόσμο.

Πηγή: skai.gr

