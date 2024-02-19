Ξαφνιασμένα και σοκαρισμένα δηλώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επιστολή που έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης στην Πολιτική Γραμματεία με την οποία περνά στην αντεπίθεση για το ερωτηματολόγιο του iSYRIZA.

«Ουσιαστικά ο πρόεδρος αντιπολιτεύεται το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο» διαπίστωναν τα μέλη της ΠΓ.

Σημειώνεται ότι 17 κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν εξηγήσεις από τον κ. Κασσελάκη για το ερωτηματολόγιο προς τα μέλη του κόμματος στο οποίο έθεσε ταυτοτικά ζητήματα όπως το λογότυπο και η ιδεολογική ταυτότητα.



Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια απόφαση από την ΠΓ, ένα κείμενο, για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο προτάσεις.

Η μία, που φαίνεται να είναι η πλειοψηφούσα, είναι η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτούνται 75 υπογραφές, το 25% του οργάνου που έχει 300 μέλη και φαίνεται ότι αυτές έχουν συγκεντρωθεί. Ενδεχομένως να υπάρχει και το σενάριο της πρότασης μομφής για να ζητείται η σύγκληση.

Η δεύτερη πρόταση, που κατατέθηκε από ένα μέλος, είναι ακόμα και η αναβολή του συνέδριου για ένα μήνα.

«Σταματήστε να κυνηγάτε χίμαιρες»

Την απόφασή του να μη συμμετάσχει στη συνεδρίαση της ΠΓ μέσω τηλεδιάσκεψης (βρίσκεται στο Λονδίνο), λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων, δημοσιοποίησε στο όργανο με επιστολή του ο κ. Κασσελάκης (διαβάστε αναλυτικά την επιστολή).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καθιστά σαφές ότι επιμένει στην τακτική που ακολούθησε με το ερωτηματολόγιο του iSYRIZA.

«Είναι δυνατόν να φοβόμαστε να ρωτήσουμε τα μέλη μας, ειδικά μετά από δύο εκλογικές ήττες που φανέρωσαν βαθύ έλλειμμα γείωσης με την κοινωνία; (…) Να μάθουμε όλοι -και πρώτος ο Πρόεδρος- να ακούμε επιτέλους; Πόσο ακόμα να αγνοούμε τα μέλη μας και την κοινωνία;» διερωτάται.



«Γιατί δεν ζητήθηκε ποτέ να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία για τους αγρότες και για τους φοιτητές που είναι στους δρόμους, για τα φάρμακα που θα πληρώνουν όλοι οι πολίτες από την τσέπη τους με τις ανάλγητες αποφάσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, για το σχέδιο νόμου του κ. Φλωρίδη που γυρίζει το ποινικό μας σύστημα εβδομήντα χρόνια πίσω, για την καμπάνια της ακρίβειας που δεν ξεκίνησε ακόμη, για την καμπάνια της στέγασης κι ένα σωρό ακόμη προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, την οποία αγνοεί επιδεικτικά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη;» προσθέτει.



«Πολιτική Γραμματεία για το γνωμοδοτικό ερωτηματολόγιο; Για την εσωκομματική επιρροή του καθενός σε ένα κόμμα που αποδείχτηκε μη κυβερνητικό και οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, η οποία υποφέρει και δεν βλέπει διέξοδο ούτε και ελπίδα».



«Σταματήστε να κυνηγάτε χίμαιρες, να τροφοδοτείτε σενάρια συνωμοσιολογίας πως δήθεν θα φτιάξω Ι.Χ. κόμμα, γιατί απογοητεύουμε τον κόσμο μας. Ι.Χ. κόμμα που ακούει τα μέλη του, δεν υπάρχει. Ι.Χ. είναι το κόμμα που θέλει τα μέλη του χειροκροτητές στην ήττα» σημειώνει ο κ. Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

