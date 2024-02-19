Αντιπροσωπεία των εκπροσώπων των αγροτών συναντήθηκαν πριν λίγες ημέρες με τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς σε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση στην οποία τέθηκαν όλα τα ζητήματα και οι λύσεις τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανέφερε ότι περαιτέρω ενίσχυση στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού δεν υπάρχει. «Έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και δεν θέλουμε να δημιουργούμε προσδοκίες στις οποίες δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε» ξεκαθάρισε.

«Για την επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ ή το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων είναι ζητήματα για τα οποία εργάζεται η κυβέρνηση σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αγρότες. Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για την φετινή χρονιά» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζοντας ότι για το 2025 ξεκινάει η συζήτηση το συντομότερο δυνατό για έναν δικαιότερο και με μόνιμα χαρακτηριστικά τρόπο επιστροφής του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, που σταμάτησε να υφίσταται από το 2016. «Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να θεσμοθετηθεί με έναν δικαιότερο τρόπο και πιο μόνιμο τρόπο» είπε.

«Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, επιδιώκουμε τον διάλογο, ο διάλογος φαίνεται ότι στην μεγάλη εικόνα αποδεικνύεται πολύ πιο χρήσιμος και ωφέλιμος για τις δύο χώρες, παρά μια συνθήκη παρατεταμένης έντασης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε αφελείς ή ότι έχουμε την οποιαδήποτε διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο διάλογος και η διαδικασία και η τήρησή του αξιολογείτε διαρκώς» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για την τουρκική ακταιωρό.

«Συμβαίνουν ενίοτε τέτοια περιστατικά, όπως αυτό για το οποίο με ρωτήσατε, εδώ ίσως φαίνεται και η αξία του να είναι οι δύο χώρες σε μια φάση διαλόγου, ώστε να επιλύονται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς βεβαίως υποψία υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, χωρίς να κλιμακώνονται. Είναι θετικό που υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο, χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» πρόσθεσε.

Για όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η εικόνα που είδαμε στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν ενθαρρυντική. «Είδαμε να διοργανώνεται ένας τελικός κυπέλου στο μπάσκετ με συμμετοχή φιλάθλων και από τις δύο ομάδες με έναν υποδειγματικό τρόπο. Είδαμε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, όχι μόνο στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά και σε άλλα γήπεδα, είδαμε ότι μπορεί να γίνει να έχει σωστή διοργάνωση» σημείωσε.

«Δεν λέμε ότι είναι εύκολο το εγχείρημα του ανοίγματος των γηπέδων με φιλάθλους και θα κριθούμε και εμείς για την εφαρμογή του συστήματος των καμερών και για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση εισιτηρίου. Πιστεύουμε όμως ότι εφόσον είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα και εφόσον μένουμε πιστοί και στο πειθαρχικό πλαίσιο τότε μέρα με την ημέρα θα βλέπουμε πρόοδο» πρόσθεσε.

Για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τις αναφορές του για αλαζονεία επανέλαβε ότι δεν θα μπει σε διαδικασία απάντησης σε έναν πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ. «Εκφράζει τις απόψεις του όπως έχει το δικαίωμα να το κάνει, εξέφρασαν και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές τις απόψεις τους, και την διαφοροποίησή τους για το νομοσχέδιο. Ήταν αναμενόμενο, γιατί όπως είπε ο πρωθυπουργός για τα νομοσχέδια που άπτονται θεμάτων ανθρώπινων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας» είπε.

«Η ίδια η στάση του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και όχι στα λόγια, στις πράξεις αποδεικνύει ότι είναι η κυβέρνηση που βρίσκεται πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στους πολίτες, στις επαγγελματικές ομάδες, στην κοινωνία. Τρανότερο παράδειγμα είναι η συνάντηση με τους αγρότες όπου ακούστηκαν όλα τα αιτήματα και δόθηκαν οι καλύτερες δυνατές απαντήσεις, η συνεχής παρουσία του πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα η διαρκής διάδραση με τις επαγγελματικές ομάδες, οι παραδοχές λαθών που μεταβολίζονται μετά σε πράξεις» πρόσθεσε και τόνισε ότι «Η κυβέρνηση πατά πολύ σταθερά πάνω στην ιδεολογική βάση της ΝΔ».

Επισήμανε ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση στους βουλευτές. «Δημοσίως ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Στις διήμερες ενημερωτικές συναντήσεις περισσότερο ακούστηκαν οι αντίθετες απόψεις και έγινε ένας πολιτισμένος διάλογος, όπως έγινε και σε άλλα νομοσχέδια» είπε.

«Από αυτή τη διαδικασία η ΝΔ εξέρχεται ενωμένη και τονίζω ότι δεν υπάρχουν βουλευτές δύο ταχυτήτων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η ΝΔ δεν συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά, άλλο κόμμα συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Το τελευταίο κόμμα που πρέπει να απολογείται για συγκυβέρνηση με την άκρα δεξιά είναι η ΝΔ» σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι προάγγελος κάποιας διαφοροποίησης η στάση κάποιων βουλευτών σε ένα νομοσχέδιο που δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία. «Δεν νομίζω ότι υπήρξε πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα» είπε.

