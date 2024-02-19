Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού των Νέων Μουδανιών, για πάνω από δύο ώρες -από τις 11 το πρωί- προχώρησαν σήμερα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Χαλκιδικής, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην είσοδο του λιμένα.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματά τους στον κόμβο των Νέων Μουδανιών επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, από τις 25 Ιανουαρίου.

Αύριο, στις 6.30 το πρωί, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι (πάνω από 200 άτομα) θα αναχωρήσουν από το νομό της Χαλκιδικής, με τρία λεωφορεία και οχήματα ιδιωτικής χρήσης, με προορισμό την Αθήνα, όπου θα συμμετάσχουν στο Πανελλαδικό Αγροτικό Συλλαλητήριο, που είναι προγραμματισμένο για τις 18.30.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σημάντρων Φιλοκλής Γκοτζιάς, το τι μέλλει γενέσθαι μετά το συλλαλητήριο στην Αθήνα «δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στις διεκδικήσεις μας».

Στο μεταξύ, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νησέλι Ημαθίας, φόρτωσαν ήδη εννέα τρακτέρ σε νταλίκα -σύμφωνα με τον αγρότη Νίκο Βόλκο- τα οποία και μεταφέρονται στο Κάστρο Βοιωτίας, απ' όπου νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει κομβόι με προορισμό την Αθήνα και με συνοδεία της αστυνομίας, ώστε να μην δημιουργηθούν φαινόμενα όχλησης στους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

