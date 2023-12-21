Χατζηδάκης: Θετικό για την ελληνική οικονομία το 2023 – Ακόμα πιο ψηλά το 2024

«Η απόφαση του ECOFIN για το νέο σύμφωνο σταθερότητας - που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τη σχετική θετική ρύθμιση για τους τόκους του 2033, αλλά κα την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών στον τρόπο υπολογισμού του υπερβολικού ελλείμματος, ένα αίτημα των ελληνικών κυβερνήσεων που για πρώτη φορά γίνεται δεκτό- δημιουργεί ένα θετικό πλαίσιο για την πατρίδα μας», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως εξήγησε : «Και αυτό συνδυάζεται με την αξιολόγηση του Economist που ανακηρύσσει την Ελλάδα χώρα της χρονιάς για το 2023. Προσθέστε την επενδυτική βαθμίδα. Προσθέστε τις θετικές εξελίξεις για τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την αύξηση των εξαγωγών. Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα καινούργιο δρόμο και απόφασή μας είναι να συνεχίσουμε με σοβαρότητα τη δουλειά μας, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία το 2024 να ανέβει ακόμα πιο ψηλά!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.