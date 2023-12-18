Χατζηδάκης: Είναι άραγε και ο Economist μέρος της διεθνούς συνομωσίας υπέρ της Ελλάδας

«Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες από την ψήφιση του Προϋπολογισμού και o Economist δημοσίευσε ανάλυση που κατατάσσει την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας 35 χωρών με την καλύτερη επίδοση στην Οικονομία για το 2023. Και αυτό συνέβη μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά!», αναφέρει μεταξύ των άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη:

Είναι άραγε και ο Economist μέρος της διεθνούς συνωμοσίας υπέρ της Ελλάδας;

Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες από την ψήφιση του Προϋπολογισμού και o Economist δημοσίευσε ανάλυση που κατατάσσει την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας 35 χωρών με την καλύτερη επίδοση στην Οικονομία για το 2023. Και αυτό συνέβη μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά! Ο Economist αναγνωρίζει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και την σημαντική πρόοδο σε βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, ο πληθωρισμός κλπ. Η ανάλυση αυτή, μάλιστα, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την καταστροφολογία και τον μηδενισμό σύσσωμης της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Σε μια συζήτηση, που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν βρήκαν τίποτα καλό να πουν για όσα έχουμε πετύχει ως κοινωνία τα τελευταία χρόνια στο οικονομικό πεδίο.

Δεν είναι όμως μόνο ο Economist που αναγνωρίζει τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο ΟΟΣΑ, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι συνάδελφοι μου στο Eurogroup και το ECOFIN. Είναι όμως πρωτίστως οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες που έδωσαν για δεύτερη φορά ισχυρή εντολή διακυβέρνησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και που βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται, όπως αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο στη σημαντική ενίσχυση των αποταμιεύσεων, στην ιδιωτική κατανάλωση και στην αύξηση των μισθών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τι συνέβη άραγε; Όλοι οι παραπάνω συμμετέχουν σε μια διεθνή συνομωσία υπέρ της Κυβέρνησης και εναντίον της αντιπολίτευσης; Ή μήπως εμείς στην Κυβέρνηση έχουμε καταφέρει να εξαπατήσουμε τους πάντες, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ; Φυσικά δεν ισχυριστήκαμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα του τόπου, όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιληφθούν ότι δεν αρκεί η τυφλή άρνηση της πραγματικότητας για να ανέβουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις. Και πως όταν υπάρχει πρόοδος καλό είναι να αναγνωρίζεται, διότι είναι πρωτίστως κατάκτηση της ίδιας της Ελλάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Θα επιτελούμε το πατριωτικό μας καθήκον προκειμένου η ελληνική Οικονομία να ανέβει ακόμα πιο ψηλά! Και αφήνουμε την αντιπολίτευση με τον τοξικό πολιτικό της λόγο να ακολουθεί τη δική της πορεία, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε απομόνωση από την κοινωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.