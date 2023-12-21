Λογαριασμός
Συνάντηση Μ. Κεφαλογιάννη - Φιντάν στην Άγκυρα - Τι συζήτησαν

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον Τούρκο ΥΠΕΞ με θέμα συζήτησης «τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας»

Μ. Κεφαλογιάννης - Φιντάν

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συζήτησαν «τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου, προστασίας των μειονοτήτων, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Επίσης, συζήτησαν «τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το εξαιρετικά θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Αθήνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

