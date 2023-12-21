Συνάντηση Μ. Κεφαλογιάννη - Φιντάν στην Άγκυρα - Τι συζήτησαν

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συζήτησαν «τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου, προστασίας των μειονοτήτων, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Επίσης, συζήτησαν «τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το εξαιρετικά θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Αθήνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

