Χατζηδάκης για προϋπολογισμό: Δημοσιονομική Σοβαρότητα – Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους από το 2025 ανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού

«Το τρίπτυχο, στο οποίο βασίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2024 είναι πρώτον, η δημοσιονομική σοβαρότητα, δίνουμε δηλαδή μόνο όσα αντέχουμε και τίποτα παραπάνω!Δεύτερον,η ανάπτυξη.Το 2023 η Ελλάδα σημειώνει την 3η υψηλότερη αύξηση στις επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Ενώ το 2024 προβλέπεται ότι θα σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση στις επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, σε καθαρούς όρους, έφτασαν σε ρεκόρ εικοσαετίας το 2022, αγγίζοντας τα 8 δισ. ευρώ. Ενώ στις εξαγωγές έχουμε αύξηση 5,7% φέτος, σε σχέση με το 2022, την υψηλότερη αύξηση στην Ευρωζώνη σύμφωνα με την Κομισιόν. Με άλλα λόγια, η χώρα μας πλέον έχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και θα συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε φυσικά, ακόμα περισσότερο!Τρίτον,η κοινωνική συνοχή. Έχουμε αύξηση της επιχορήγησης στα νοσοκομεία κατά 481 εκατομμύρια ευρώ, και αύξηση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας κατά 255 εκατομμύρια ευρώ. από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για την Παιδεία (15,7%), τα ασφαλιστικά ταμεία (16,4%), τη ΔΥΠΑ (40%), την Υγεία (46,5%), τα νοσοκομεία (97,9%). Και έτσι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε!».

Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για την κύρωση του προϋπολογισμού του 2024.

Όπως είπε, ο κ. Χατζηδάκης, «ο Προϋπολογισμός του 2024 «χτίζει» πάνω στα θετικά βήματα και επιτεύγματα των προηγουμένων τεσσάρων ετών, με στόχο μια ακόμα πιο δυναμική πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Το 2024 θα προχωρήσουμε με την ίδια βασικά συνταγή, επιταχύνοντας ακόμα περισσότερο το βηματισμό μας και τις μεταρρυθμίσεις. Συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα με την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών, την εισαγωγή τολμηρών μεταρρυθμίσεων και την επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας στην πράξη».

Ο υπουργός τόνισε ότι σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία, η ελληνική οικονομία θεωρείται από τους διεθνείς αναλυτές ως μια οικονομία με θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, κάτι που οφείλεται σε 3 παράγοντες: στο ότι η κυβέρνηση επιμένει σταθερά σε γραμμή δημοσιονομικής σοβαρότητας, στη λελογισμένη μείωση φόρων – εισφορών και την απλούστευση του επενδυτικού περιβάλλοντος καθώς και στο ότι «η διεθνής οικονομική κοινότητα γνωρίζει πως έχουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που συνδυάζει το σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής με την κυβερνητική σταθερότητα».

Ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε εξάλλου τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι όπως είπε: «Συνεχώς από το 2019 και μετά στηρίζουν την προσπάθεια των Κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακόμη και μέσα από αρκετές δύσκολες επιλογές. Επιλογές που ορισμένοι αναλυτές μπορεί να θεωρούσαν ότι έχουν πολιτικό κόστος. Αλλά έχουν σίγουρα μεγάλο όφελος για την πατρίδα μας!».

Ο κ.Χατζηδάκης παρουσίασε τα στοιχεία που αναγνωρίζουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ως προς την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τα οποία, όπως είπε, διαψεύδουν εκκωφαντικά τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην άνοδο των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη μείωση τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού χρέους, του πληθωρισμού, την υποχώρηση της ανεργίας σε συνδυασμό με βελτίωση των αμοιβών, την αύξηση των εισοδημάτων.

Και τόνισε ότι το 2024 η Ελληνική Οικονομία θα κληθεί να απαντήσει σε εφτά επιμέρους σημαντικές προκλήσεις, που συνιστούν ταυτόχρονα και τις εφτά κυριότερες προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Οι προτεραιότητες αυτές είναι:

- Η διατήρηση της ανθεκτικότητας της Ελληνικής Οικονομίας με απαρέγκλιτη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

- Η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων με περαιτέρω μείωση του μη-μισθολογικού κόστους από το 2025, ακόμη πιο εύρωστο τραπεζικό σύστημα και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επενδυτικών πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

-Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027, και στο 70% έως το 2030.

- Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής με 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες που ήδη υιοθετήθηκαν από τη Βουλή. Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης: «Η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές θα γίνει στους πρώτους μήνες του χρόνου. Δεν το συζητάμε και δεν πρόκειται να γίνουν εκπτώσεις. Για το λαθρεμπόριο των καυσίμων ψηφίστηκε και θα εφαρμοστεί η αυστηρότερη νομοθεσία που υπήρξε ποτέ. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τις υποχρεώσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών και ακόμη περισσότερο για τα κυκλώματα λαθρεμπορίας».

-Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας με νέο νομοθετικό πλαίσιο για το Υπερταμείο που θα περιλαμβάνει κανόνες ευελιξίας για τις θυγατρικές του, κανόνες επιβράβευσης για τους εργαζομένους, επιτάχυνση των διαδικασιών και κανόνες για μεγαλύτερες ταχύτητες καθώς και για προσέλκυση ικανών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, με τη δημιουργία Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου για στήριξη επενδύσεων στις τεχνολογίες αιχμής και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

-Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, με τις αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και το αφορολόγητο για τις οικογένειες με παιδιά.

-Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με αύξηση της επιχορήγησης στα νοσοκομεία κατά 481 εκατομμύρια ευρώ, και αύξηση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας κατά 255 εκατομμύρια ευρώ.

«Σε μια πρωτοφανή περίοδο, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις δυναμικής, ανθεκτικής και δίκαιης ανάπτυξης. Δουλεύοντας συστηματικά και επίμονα. Κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες του λαϊκισμού, του οικονομικού ανορθολογισμού, της οπισθοδρόμησης», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλές. Τόσο αυτές, όσο και η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας, δεν μας επιτρέπουν να αφήσουμε την πρόοδο των τελευταίων ετών να χαθεί.

Δεν θα χαλαρώσουμε ούτε στιγμή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε για μια πιο δυναμική, εξωστρεφή και βιώσιμη οικονομία, σε μία Ελλάδα που προχωράει μπροστά.

Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον, η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας. Και είμαστε εδώ, όλοι μας, σύσσωμη η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνουμε την υποχρέωση και την υπόσχεση πράξη».



Πηγή: skai.gr

