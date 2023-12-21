Προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση τεσσάρων νέων, μεγάλων έργων στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας και προσθέτει πως σήμερα αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών για τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

Σύμφωνα με τον υπουργό, υποβλήθηκαν οικονομικές προσφορές για την επέκταση της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα-Κακκαβιά, κατατέθηκαν συμμετοχές για την προεπιλογή αναδόχου κατασκευής του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι και υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου αναβάθμισης του υφιστάμενου Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, στο Τμήμα Άνω Λιόσια-Μέγαρα.

«Τα έργα προχωρούν, η Ελλάδα αναπτύσσεται, ισχυροποιείται και αναβαθμίζεται», τονίζει ο κ. Σταϊκούρας.

Παράλληλα, σήμερα, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για την αναβάθμιση της υγειονομικής και ιατρικής κάλυψης και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών με τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) Δρ. Αντώνιο Αυγερινό και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ Αθανάσιο Κοτταρά, παρουσία της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου και του βουλευτή Επικρατείας Γιώργου Σταμάτη.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι φορείς του, αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες που δημιουργούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας, εντός των χώρων των σταθμών αλλά και στα μέσα μεταφοράς, συμμετέχουμε ενεργά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας πως αποτελεί σημαντική παράμετρο η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών των εργαζόμενων των μέσων σταθερής τροχιάς προκειμένου να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά στον χώρο ή στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε πως «προβλέπεται η συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην επικαιροποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της ΣΤΑΣΥ σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών καθώς επίσης και η πραγματοποίηση - από κοινού - δράσεων στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των συμβαλλόμενων φορέων».

Η υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι προχωρά η εν λόγω πρωτοβουλία που αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, την παροχή πρώτων βοηθειών, στα δρομολόγια του ΜΕΤΡΟ, την οποία ζητούν εδώ και χρόνια οι συνεργάτες και εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ. Όπως επισήμανε η κα Αλεξοπούλου, «το θέμα δεν είναι μόνο να υπογράφουμε ή να οραματιζόμαστε, αλλά να υλοποιούμε. Σε αυτή την περίπτωση, υλοποιούμε άμεσα την ανάγκη, την απαίτηση όλων των εργαζομένων, όλων των συνεργατών μας. Όσων δηλαδή έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους χιλιάδες συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, εθελοντής του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του ΕΕΣ, ανέφερε: «Πρόκειται για μια αμφίδρομη διαδικασία της εκτελεστικής εξουσίας με την κοινωνία των πολιτών και τον μεγαλύτερο εθελοντικό οργανισμό της χώρας. Mε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, δημιουργείται ένα καλύτερο πλαίσιο κοινωνικής συμπερίληψης».

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δρ. Αντώνιος Αυγερινός επισήμανε την εμπιστοσύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ προς τη δυνατότητα του Ερυθρού Σταυρού να ανταποκριθεί πλήρως και με απόλυτη αποτελεσματικότητα σε ένα τεράστιο ανθρωπιστικό έργο μιας τεράστιας δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα παραμείνει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της ενεργούς εθελοντικής φροντίδας, αλληλεγγύης και αγάπης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς ανέφερε; «Είμαστε μια εταιρεία με 2.500 εργαζομένους και τα μέσα μας χρησιμοποιούν πάνω από 700.000 επιβάτες, άρα για εμάς η εκπαίδευση των εργαζομένων, η ενημέρωση του επιβατικού κοινού αλλά κυρίως η αντιμετώπιση των περιστατικών που καθημερινά έχουμε στο δίκτυό μας είναι πάρα πολύ σημαντική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

