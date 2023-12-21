Συνεδρίασε σήμερα, για πρώτη φορά από συστάσεώς του, το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, παρουσία της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η κα. Κεραμέως, η οποία κατέχει ρόλο συντονιστή, επισήμανε ότι οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι ο βέλτιστος συντονισμός των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των φορέων και η καλύτερη ενημέρωση του πολίτη.

«Το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης αποτελεί μία σημαντική τομή για το ελληνικό δημόσιο. Πολλές από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημόσια διοίκηση αφορούν παραπάνω από ένα επίπεδα διοίκησης και απαιτούν τον βέλτιστο συντονισμό Δήμων, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και κεντρικού κράτους για να αντιμετωπισθούν» τόνισε η υπουργός Εσωτερικών.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, με τη μεταρρύθμιση αυτή, για πρώτη φορά, οι εμπλεκόμενοι φορείς από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης μπαίνουν σε μια διαδικασία θεσμοθετημένης, οργανωμένης και συνεχούς διαβούλευσης με στόχο τον συντονισμό των διαφορετικών επιπέδων, την απάλειψη επικαλύψεων αρμοδιοτήτων καθώς και τον καθορισμό της ευθύνης άσκησης της κάθε αρμοδιότητας, σε περιπτώσεις όπου οι ρόλοι δεν είναι ξεκάθαροι.

«Με τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και τη σημερινή πρώτη συνεδρίασή του πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα σταθούμε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, η οποία βασίζεται στην καλή συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων» είπε η κ. Κεραμέως. Η ίδια υπογράμμισε ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου εντάσσεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία μιας δημοσίως προσβάσιμης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή και παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων των φορέων, με στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του πολίτη ο οποίος θα μπορεί να γνωρίζει πού να απευθυνθεί για κάθε θέμα που τον απασχολεί, εύκολα και γρήγορα.

Η υπουργός έφερε ως παράδειγμα την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στη χώρα μας, η οποία συγκαταλέγεται στις προκλήσεις της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. «Τα συχνά πλέον πλημμυρικά φαινόμενα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη του άμεσου και αποτελεσματικού σχεδιασμού και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων. Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας των αποθεμάτων νερού είναι άλλο ένα στοίχημα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και πρέπει να κερδηθεί, κάτι που απαιτεί τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

