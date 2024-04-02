Σε κατάθεση τροπολογίας για τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» προχωρά η Νέα Αριστερά, όπως προανήγγειλε ο Αλέξης Χαρίτσης, σε δηλώσεις του, στο περιστύλιο της Βουλής.

«Χθες βράδυ είχαμε ακόμα μία γυναικοκτονία, έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου η 28χρονη γυναίκα είχε πάει για να ζητήσει προστασία. Δεν της την έδωσαν. Ζήτησε να τη συνοδεύσει περιπολικό στο σπίτι της. Δεν της το έδωσαν. Ενώ βρισκόταν ήδη στο Τμήμα, της είπαν να βγει έξω και να καλέσει την 'Αμεση Δράση. Εκεί, αναζητώντας βοήθεια, τη βρήκε ο δολοφόνος της», είπε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστέρας. Σημείωσε ότι είναι η 5η γυναικοκτονία μέσα στους πρώτους μήνες του 2024. «Ως εδώ. Δεν θα αφήσουμε γυναίκες να δολοφονούνται ενώ η κυβέρνηση και η αστυνομία έχουν ρόλο παρατηρητών. Προχωράμε τώρα στην κατάθεση τροπολογίας για την άμεση ποινική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία», τόνισε, προσθέτοντας ότι «απαιτούμε η κυβέρνηση να σταματήσει να αδιαφορεί».

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε επιπλέον ότι η Νέα Αριστερά απαιτεί να εφαρμοστούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των γυναικών-θυμάτων βίας σε νομικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο. «Κανένα panic button δεν τις προστατεύει. Οι σοβαρές πολιτικές πρωτοβουλίες τις προστατεύουν. Ούτε μία λιγότερη», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

