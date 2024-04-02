Φάμελλος: Δεν υπάρχει ένα παράκεντρο εξουσίας, υπάρχει ένα ισχυρότατο κέντρο εξουσίας, το Μαξίμου

Τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «ότι το έγκλημα των Τεμπών θα αποκαλυφθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη», επανέλαβε ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των πολυεθνικών ομίλων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας.

Τόνισε ότι το ζήτημα θα επανέρχεται «γιατί δεν έχει ακόμα λάμψει η αλήθεια, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και -αντίθετα- έχει αποκαλυφθεί ένα οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης που ξεκινά και αναφέρεται στο Μαξίμου, στις επιλογές του ίδιου του πρωθυπουργού».

Προανήγγειλε ότι αύριο Tετάρτη στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με συμμετοχή εκπροσώπων της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και των οικογενειών των θυμάτων και επιζήσαντες, «για τις συστηματικές αποτυχίες και τις ελλείψεις στη σιδηροδρομική ασφάλεια». Σημείωσε ότι η κοινωνία δεν θέλει να ξεχαστεί «το έγκλημα των Τεμπών και δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση».

Υποστήριξε ότι στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας η κυβέρνηση είχε μία ευκαιρία και την κλώτσησε, καθώς «ο κ. Μητσοτάκης αντί να αναγνωρίσει ένα ψήγμα ευθύνης στον κ. Καραμανλή, τον κάλυψε και κατηγόρησε εμάς ότι εκμεταλλευόμαστε την τραγωδία των Τεμπών». Πρόσθεσε ότι την επόμενη ημέρα «ο κ. Καραμανλής διατύπωσε την προκλητική δικαιολογία ότι δεν είχε καμία προειδοποίηση ότι δεν θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα». Σημείωσε ότι όμως υπήρχε έγγραφο του διευθύνοντα συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ κ. Τσαλίδη, «που προειδοποιούσε για ορατό κίνδυνο συμβάντος μεγίστης σοβαρότητας». «Τι άλλο ήθελε ο κ. Καραμανλής; Γραπτώς τον είχαν ενημερώσει», τόνισε. Σχολιάζοντας την αποστροφή του κ. Μητσοτάκη στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας ότι λέει την αλήθεια ότι δεν δόθηκε εντολή για συγκάλυψη, ρώτησε γιατί αποκλείστηκαν από την εξεταστική μάρτυρες ουσιώδεις και τι πρωτοβουλίες πήρε η κυβέρνηση για να βρει ποιος πήρε τα αρχεία μετά το δυστύχημα, τα παραποίησε και τα διοχέτευσε σε ΜΜΕ. Ανάμεσα στα ερωτήματα που, όπως είπε, παραμένουν αναπάντητα, είναι και οι λόγοι παραίτησης των κ.κ. Παπασταύρου και Μπρατάκου, σχολιάζοντας ότι πολύ συχνά «θυσιάζονται άνθρωποι» που είναι κοντά του, ώστε να μην πληγεί η εικόνα του.

Ο κ. Φάμελλος σχολίασε ότι «για εμάς δεν υπάρχει ένα παράκεντρο εξουσίας, υπάρχει ένα κέντρο εξουσίας ισχυρότατο και αυτό αναφέρεται στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη που είναι υπεύθυνος για όλες αυτές τις παραβιάσεις. Στο Μαξίμου πρέπει να ψάξουμε». «Το ερώτημα δεν είναι ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο. Αλλά το πώς κυβερνάται αυτός ο τόπος», σχολίασε. Είπε ότι πρέπει να δώσει τις απαντήσεις η δικαιοσύνη και ζήτησε να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα για σύσταση Προκαταρκτικής επιτροπής και παραπομπή στη Δικαιοσύνη του κ. Καραμανλή.

«Για να μη μας λέτε ότι δεν έχουμε περιγράψει τα αδικήματα εμείς σας φέραμε ένα κείμενο που περιγράφει δέκα τουλάχιστον περιστατικά συγκεκριμένων παραβιάσεων», είπε προς την κυβέρνηση, ρωτώντας αν θα δεχτεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε «να ανοίξει η πόρτα της Δικαιοσύνης».

Μιλώντας για τη γυναικοκτονία έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στους Αγίους Αναργύρους έκανε λόγο για πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ενώ επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναγνώριση και θεσμοθέτηση, θεσμική και νομική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας, που συνδέει τη βίαιη αφαίρεση της ζωής με την έμφυλη βία. Σχολίασε ότι η κυβέρνηση υποτιμά το μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα.

Όσον αφορά στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, είπε ότι δεν χρειάζονται έπαινοι μιας και πρόκειται για μια «καθυστερημένη ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας» και έκανε λόγο για «άτολμη παρέμβαση» για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής των μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

