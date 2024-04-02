«Πάρε μέρος στις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ»: Βίντεο του Κασσελάκη με οδηγίες για τη διαδικτυακή διαδικασία

Βίντεο με το οποίο εξηγεί πώς θα διεξαχθούν οι προκριματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε στο διαδίκτυο ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Ο ίδιος εξηγεί τη διαδικασία και καλεί τους ψηφοφόρους να «συναποφασίσουν για ένα εθνικό ψηφοδέλτιο»

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα μέλος ή φίλος του κόμματος συναποφασίζει για ένα εθνικό ψηφοδέλτιο. Πάρε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνδιαμόρφωσε τους υποψηφίους του κόμματός μας στις επερχόμενες ευρωεκλογές.

Δήλωσε τα στοιχεία σου εδώ: https://www.isyriza.gr/eu_elections_survey εφόσον επιθυμείς να ψηφίσεις ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά για τις προκριματικές εκλογές.

Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείς σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής στο email που δήλωσες, γι' αυτό βεβαιώσου ότι τα έχεις συμπληρώσεις σωστά.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 5 Απριλίου».

Δείτε το βίντεο:

