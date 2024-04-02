Μητσοτάκης από Καλάβρυτα: Η προσοχή μας είναι στραμμένη στην βελτίωση της ποιότητας της ευημερίας κάθε Έλληνα

«Η δικιά μας προσοχή είναι στραμμένη μόνο στην υλοποίηση του προγράμματός μας και στη βελτίωση της ποιότητας της ευημερίας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με πολίτες, στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων.

Όπως πρόσθεσε, «χθες τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κατώτατος μισθός, 830 ευρώ και υλοποιούμε την δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και μέσο μισθό 1.500 ευρώ» και συνέχισε: «Βήμα -βήμα υλοποιούμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, εκεί είναι στραμμένη η προσοχή μας, και πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ, θα έλεγα προβληματισμένος, το γεγονός ότι δυστυχώς η πολιτική αντιπαράθεση κινείται σε ένα επίπεδο τοξικότητας και έντασης, το οποίο ειλικρινά πίστευα ότι μετά τις εκλογές του 2023 θα το είχαμε αφήσει πίσω μας». «Φαίνεται όμως», συμπλήρωσε, «ότι κάποιοι δεν έμαθαν από τα λάθη τους, επενδύουν μόνο στην τοξικότητα, μόνο στην πόλωση, μόνο στην εργαλειοποίηση μιας εθνικής τραγωδίας».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «το κάνουν αυτό, γιατί πολύ απλά δεν έχω να πουν τίποτα» και σημείωσε: «Δεν έχουν να πουν τίποτα για το πώς οραματίζονται την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται με ποσοστό 2,5% ετησίως, πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ρίχνει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό. Δεν έχουν να πουν τίποτα για το πώς οραματίζονται την παιδεία, την υγεία, ένα εθνικό σύστημα υγείας, για το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να επενδύσουμε και στις πρωτοβάθμιες και στις δευτεροβάθμιες και στις τριτοβάθμιες υποδομές μας. Δεν έχουν να πούνε τίποτα για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για τη φύλαξη των συνόρων, για την προστασία της πατρίδας μας από όλες τις διεθνείς απειλές».

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Και μην έχοντας να πουν τίποτα για όλα αυτά και να προτάξουν ουσιαστικά μία πειστική εναλλακτική πρόταση, επιμένουν να βουλιάζουν τον τόπο σε μία ατμόσφαιρα τοξικότητας και αχρείαστης έντασης.

Τα ίδια ακριβώς έλεγα και πριν από τις εκλογές του 2023 και φαίνεται ότι κάποιοι δεν έμαθαν από το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι οι πολίτες επιβράβευσαν την παράταξη, η οποία είπε όχι στην τοξικότητα και ναι στα έργα και τιμώρησαν αυτούς οι οποίοι επέμεναν σε αυτή την λογική».

«Σας διαβεβαιώνω», συνέχισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους πολίτες, «ότι το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στις ευρωεκλογές και σας ζητώ να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στις ευρωεκλογές που έρχονται, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση ισχυρή, σταθερή, με λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία πρέπει να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, όπως επέλεξε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του Ιουνίου του 2023».

«Και βέβαια», συμπλήρωσε, «στις ευρωεκλογές αυτές δεν ψηφίζουμε για εθνικούς βουλευτές, αλλά ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές και ψηφίζουμε τελικά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη, γιατί ότι όλοι πρέπει να αναλογιστούμε, ποια είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη που κάνει τώρα την Ελλάδα Ευρώπη. Και αυτή είναι η παράταξη της ΝΔ».

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Τόπο Θυσίας των Καλαβρύτων, στον λόφο του Καππή, όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, που φιλοξενεί πάνω από 6.300 αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα και την ιστορία της περιοχής. Το Μουσείο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ως ιστορικός τόπος έχει χαρακτηριστεί και ο περιβάλλων χώρος του.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμα την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, το ιστορικό μοναστήρι των Καλαβρύτων, όπου είχε την δυνατότητα να δει από κοντά τις τοιχογραφίες στο Καθολικό του ναού, η συντήρηση των οποίων ολοκληρώθηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Δημαρχείο Καλαβρύτων με τον Δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο, με τον οποίο συζήτησε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί το κτήμα και οινοποιείο «Μέγα Σπήλαιο», που βρίσκεται σε ιστορικό μοναστηριακό αμπελώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τον προηγμένο εξοπλισμό που διαθέτει το οινοποιείο, το οποίο δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια και στην εξαγωγή ελληνικών ποικιλιών σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού

«Καλημέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά σας επισκέπτομαι σήμερα εδώ στα Καλάβρυτα, έναν τόπο τον οποίον αγαπώ ιδιαίτερα.

Όπως ξέρετε, είμαι άνθρωπος που λατρεύω το βουνό -έχω επισκεφθεί την περιοχή σας πολλές φορές- και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα να σας επισκεφθώ και ως Πρωθυπουργός, να συζητήσω μαζί με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη τις πολλές προκλήσεις, αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες ενός ορεινού Δήμου ο οποίος είναι τόσο ταυτισμένος με την ιστορία αυτού του τόπου.

Να ξεκινήσω, αγαπητέ μου Δήμαρχε, απαντώντας στα θέματα τα οποία μου έθεσες και μετά θα μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις για τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Πράγματι, έχετε την τύχη να έχετε εδώ στα Καλάβρυτα έναν Δήμαρχο ο οποίος πήρε ένα εντυπωσιακό εκλογικό ποσοστό, όχι άδικα προφανώς, διότι έχει αποδείξει ότι στέκεται πάνω στα προβλήματα του τόπου, μπορεί και διεκδικεί και κυρίως μπορεί και κάνει έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη ζωή των δημοτών.

Έχουμε μια άριστη συνεργασία, όπως άριστη συνεργασία έχουμε και με τον κ. Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος και αυτός επανεπιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, με μία εντυπωσιακή νέα αυτοδιοικητική επικράτηση.

Και το λέω αυτό διότι μόνο όταν μπορούμε να συνεργαζόμαστε από κοινού, κεντρική κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού, αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού, με τον συντονισμό πάντα του Γραφείου του Πρωθυπουργού και του Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος είναι δικός σας άνθρωπος, έχετε την τύχη να τον έχετε στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό διευκολύνει πολύ τα πράγματα, αγαπητέ μου Δήμαρχε.

Να ξεκινήσω με τα θέματα που αφορούν το χιονοδρομικό. Όπως ξέρετε, έχει ήδη γίνει μία σημαντική επένδυση από το ΕΣΠΑ, ύψους σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι, έτσι ώστε το χιονοδρομικό επιτέλους να αποκτήσει έναν υπερσύγχρονο αναβατήρα. Το πρώτο κομμάτι έχει ήδη τοποθετηθεί, το δεύτερο, που αφορά τη “Στύγα”, θα τοποθετηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Μόνο και μόνο αυτή η επένδυση αλλάζει τελείως την όψη του χιονοδρομικού, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητά του και καθιστώντας το ένα από τα κορυφαία, αν όχι ίσως το κορυφαίο χιονοδρομικό στην πατρίδα μας.

Όμως, γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει κατατεθεί μία ακόμα πρόταση, στα πλαίσια ενός προγράμματος το οποίο έχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, για περαιτέρω επέμβαση στο χιονοδρομικό. Θα δούμε μαζί με την Υπουργό και μαζί με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό για το Ταμείο Ανάκαμψης, τι δυνατότητες συμπληρωματικής επένδυσης μπορούμε να έχουμε στο χιονοδρομικό των Καλαβρύτων.

Και το λέω αυτό γιατί μοιράζομαι μαζί σας την άποψη και του Δημάρχου και των εξαιρετικών ανθρώπων που διοικούν το χιονοδρομικό ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το βουνό μόνο ως χιονοδρομικό κέντρο. Το χιονοδρομικό δεν αφορά μόνο τέσσερις μήνες το χρόνο. Η εγκατάσταση αυτή και η υποδομή αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιείται όλο το χρόνο, είτε μιλάμε για ορεινή ποδηλασία το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, την άνοιξη, είτε μιλάμε για πεζοπορία, είτε μιλάμε για επίσκεψη στο αστεροσκοπείο, είτε μιλάμε για άλλες δραστηριότητες βουνού.

Η δυνατότητα, λοιπόν, μετατροπής των Καλαβρύτων σε έναν προορισμό για τουρισμό 12 μήνες το χρόνο απαιτεί πράγματι μια σημαντική επένδυση στο χιονοδρομικό, την οποία εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει και ανταπόκριση και τέτοια επιθυμία από την τοπική κοινωνία.

Δεύτερον, το ζήτημα του δρόμου. Το άκουγα και στο ραδιόφωνο, ξέρετε, όπως ερχόμουν. Έπιασα, όπως πάντα κάνω, έναν τοπικό σταθμό και άκουγα τα συνεχή παράπονα για την ποιότητα του δρόμου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω πολλά, παρά μόνο να δεσμευτώ ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται άμεσα για να ξεκινήσει η μελέτη για τον δρόμο. Διότι, πράγματι, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ορεινότητα, για ανάπτυξη της περιοχής, χωρίς να έχουμε ένα δρόμο της προκοπής. Δεν συζητάμε εδώ προφανώς για κάποια δραματική καινούργια χάραξη. Συζητάμε όμως για πολλές παρεμβάσεις, ενδεχομένως παρακάμψεις οικισμών και χωριών, που πρέπει να γίνουν στον υφιστάμενο δρόμο.

Τρίτη παρατήρηση, η εστία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), η οποία μπορεί να μετατραπεί πράγματι σε έναν χώρο που να μπορεί να υποδεχθεί συνέδρια, ενδεχομένως μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ήδη, η μελέτη δρομολογείται. Η μελέτη, ξέρετε, μερικές φορές είναι το μικρό ποσό, το μεγάλο ποσό είναι το ίδιο το έργο, αλλά τουλάχιστον έχουμε τη μελέτη στα χέρια μας, για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Είναι όμως ένα έργο οραματικό και μπορώ να δω τη σημαντική προστιθέμενή του αξία.

Θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να επισκεφτώ και τον εξαιρετικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, όπου γίνεται πραγματικά μια σπουδαία δουλειά. Έχετε έναν συνεταιρισμό-υπόδειγμα για όλη τη χώρα. Και το λέω αυτό γιατί, όπως ξέρετε, η μεγάλη μας προσπάθεια στον πρωτογενή τομέα είναι ακριβώς να στρέψουμε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας περισσότερο προς οργανωμένα σχήματα παραγωγών.

Ο Συνεταιρισμός εδώ αποτελεί ένα πρότυπο για τέτοιου είδους δράσεις. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς στηρίξαμε γενικά τη συνεταιριστική δράση με πολλά σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Και θέλουμε περισσότερους αγρότες και κτηνοτρόφους να εντάσσονται σε τέτοιες συνεταιριστικές δομές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια με τον νέο Πρόεδρο.

Πάντως έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά εδώ, η οποία πρέπει να αναδειχθεί, πρέπει να υποστηριχθεί. Και θα σας έλεγα ότι πρέπει να βρει και μιμητές αλλού, διότι έχετε αποδείξει εδώ πώς μία σύγχρονη συνεταιριστική οργάνωση με πρότυπα μιας επιχείρησης, η οποία σκέφτεται με όρους επιχείρησης και όχι με όρους συνεταιρισμών άλλης δεκαετίας, μπορεί πράγματι να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία, πρωτίστως για τους κτηνοτρόφους. Με τις τιμές του γάλακτος πολύ πιο ψηλά, και με ένα προϊόν το οποίο αποτελεί τη “ναυαρχίδα” του πρωτογενούς μας τομέα, το οποίο προστατεύεται και το οποίο πρέπει να έχει πάντα την αντίστοιχη ποιότητα και το branding το οποίο απαιτείται.

Αυτά έχετε κάνει εδώ και είστε πραγματικά πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε, λοιπόν, πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί, που αφορούν τα Καλάβρυτα και συνολικά την ορεινότητα.

Και βέβαια δεν μπορώ να παραλείψω το γεγονός ότι ο τόπος αυτός είναι ένας μαρτυρικός τόπος. Ένας τόπος ταυτισμένος με μία από τις πιο σκοτεινές, από τις πιο σκληρές στιγμές της ιστορίας αυτού του τόπου. Ένα μουσείο πραγματικά το οποίο για όποιον δεν το έχει επισκεφθεί είναι μία γροθιά στο στομάχι, αλλά ένα μουσείο το οποίο πρέπει να επισκέπτονται όσοι έρχονται στα Καλάβρυτα. Από μόνο του, θα έλεγα ότι είναι λόγος να επισκεφθεί κανείς τα Καλάβρυτα.

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε την ιστορία μας και να μην λησμονούμε εκείνους τους τόπους τους μαρτυρικούς, όπου άνθρωποι θυσιάστηκαν για να μπορούμε εμείς, η επόμενη και η μεθεπόμενη γενιά, να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και να απολαμβάνουμε τους καρπούς αυτής της ελευθερίας. Γι’ αυτό και εξαιρέθηκε -σωστά- ο φορέας, να το πούμε αυτό, γιατί πειστήκαμε ότι πράγματι είναι ένα μουσείο το οποίο μπορεί να διοικηθεί σωστά από την δημοτική αρχή.

Φίλες και φίλοι, λίγες σκέψεις μόνο για τα γενικότερα δρώμενα, τα πολιτικά, στη χώρα μας. Ξέρετε ότι μας χωρίζουν 70 μέρες από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Ταυτόχρονα, μας χωρίζουν μόλις εννέα μήνες, το ξεχνάμε, από τη διπλή εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023. Και θυμάμαι, όταν περιόδευα στην Αχαΐα, μαζί με τους συναδέλφους, υποψήφιους τότε βουλευτές, είχαμε βάλει έναν στόχο τον οποίον δεν πολυπίστευαν και πολλοί ότι μπορούσαμε να πετύχουμε: να κάνουμε την Αχαΐα γαλάζια.

Το πετύχαμε, λοιπόν, και θέλω να σας πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ”, γιατί αυτό δεν μπορέσαμε να το κάνουμε χωρίς τη δική σας στήριξη. Και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε χωρίς να πείσουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν ανήκαν παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία, να συνταχθούν μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη εκσυγχρονιστική, μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται από τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Και σας διαβεβαιώνω ότι η δική μας προσοχή είναι στραμμένη μόνο στην υλοποίηση του προγράμματός μας και στη βελτίωση της ποιότητας της ευημερίας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.

Είδατε ότι χθες τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κατώτατος μισθός, 830 ευρώ. Θέλω να θυμίσω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και μέσο μισθό 1.500 ευρώ. Βήμα-βήμα υλοποιούμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, εκεί είναι στραμμένη η προσοχή μας.

Και πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ, θα έλεγα προβληματισμένος, το γεγονός ότι δυστυχώς η πολιτική αντιπαράθεση κινείται σε ένα επίπεδο τοξικότητας και έντασης, το οποίο ειλικρινά πίστευα ότι μετά τις εκλογές του 2023 θα το είχαμε αφήσει πίσω μας. Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι δεν έμαθαν από τα λάθη τους και επενδύουν μόνο στην τοξικότητα, μόνο στην πόλωση, μόνο στην εργαλειοποίηση μίας εθνικής τραγωδίας.

Και θα σας πω γιατί το κάνουν, φίλες και φίλοι: γιατί πολύ απλά δεν έχουν να σας πουν τίποτα για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα για τα οποία εγώ σας μίλησα σήμερα. Δεν έχουν να πουν τίποτα για το πώς οραματίζονται την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μια οικονομία η οποία σήμερα αναπτύσσεται με 2,5% ετησίως, πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ρίχνει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό.

Δεν έχουν να σας πουν τίποτα για το πώς οραματίζονται την παιδεία, την υγεία. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας στο οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να επενδύσουμε και στις πρωτοβάθμιες και στις δευτεροβάθμιες και στις τριτοβάθμιες υποδομές μας. Δεν έχουν να σας πουν τίποτα για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για τη φύλαξη των συνόρων, για την προστασία της πατρίδας μας από όλες τις διεθνείς απειλές.

Και μην έχοντας να πουν τίποτα για όλα αυτά και να προτάξουν ουσιαστικά μία πειστική εναλλακτική πρόταση, επιμένουν να βουλιάζουν τον τόπο σε μία ατμόσφαιρα τοξικότητας και αχρείαστης έντασης. Μου κάνει εντύπωση, τα ίδια ακριβώς έλεγα και πριν από τις εκλογές του 2023. Και φαίνεται κάποιοι δεν έμαθαν από το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι οι πολίτες επιβράβευσαν την παράταξη η οποία είπε “όχι” στην τοξικότητα και “ναι” στα έργα και τιμώρησαν αυτούς οι οποίοι επέμεναν σε αυτή τη λογική.

Σας διαβεβαιώνω, το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στις ευρωεκλογές. Και σας ζητώ να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στις ευρωεκλογές που έρχονται: ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση ισχυρή, σταθερή, με λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία πρέπει να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, όπως επέλεξε ο ελληνικός λαός, εξάλλου, στις εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Και βέβαια, στις ευρωεκλογές αυτές δεν ψηφίζουμε για εθνικούς βουλευτές, ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές και ψηφίζουμε τελικά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και που κάνει τώρα την Ελλάδα Ευρώπη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε μία παράταξη ταυτισμένη με την ευρωπαϊκή ιδέα.

Και πρέπει να αναλογιστούμε επίσης, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ποια είναι η παράταξη, ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές, ποιοι είναι οι Υπουργοί, ποιος είναι ο Πρωθυπουργός που τελικά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Μιλάμε για τον πρωτογενή μας τομέα. Και αναγνωρίζουμε εμείς πρώτοι ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική, έτσι όπως δρομολογήθηκε τα τελευταία χρόνια, έχει προβλήματα, διότι ζητά από τους αγρότες και από τους κτηνοτρόφους μας να κάνουν ενδεχομένως περισσότερα από όσα αντέχουν στην πράσινη μετάβαση, που ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να γίνει με τέτοια ταχύτητα ώστε να υπονομεύσει τελικά το ίδιο τους το εισόδημα.

Ποιος θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα για να αλλάξει η Κοινή Αγροτική Πολιτική; Ποιος θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα για να εξασφαλίσει η Ελλάδα πρόσθετους πόρους από τη δυνατότητα που ενδέχεται να αποκτήσει η Ευρώπη να επενδύσει στην ευρωπαϊκή της άμυνα; Ποιος θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα για να συνεχιστεί αυτή η αυστηρή πολιτική φύλαξης των συνόρων; Ποιος θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα ώστε το Ταμείο Ανάκαμψης -το οποίο εμείς φέραμε στη χώρα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ- να συνεχιστεί και να γίνει ένα μόνιμο εργαλείο χρηματοδότησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη;

Αυτά είναι τα ζητούμενα αυτών των εκλογών, όχι πώς θα στείλουμε κάποιον φυλακή, ντε και καλά. “Να πάει κάποιος φυλακή” ή “να πέσει ο Μητσοτάκης”, διότι αυτό τελικά μας λένε οι αντίπαλοί μας. Τίποτε άλλο, τίποτα διαφορετικό.

Στείλτε τους λοιπόν μια απάντηση και εδώ στα Καλάβρυτα, και εδώ στην Αχαΐα, επανεπιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη σας στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε.

Και βέβαια να πω κιόλας ότι αυτή είναι η τελευταία μου παρουσία, εκτός Αθηνών, πριν το επετειακό μας συνέδριο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα βρεθούμε στο Ζάππειο, σε ένα επετειακό συνέδριο, να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή για εμάς. Είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να αναστοχαστούμε για την προσφορά αυτής της μεγάλης παράταξης αυτά τα 50 χρόνια. Γιατί τελικά η Νέα Δημοκρατία -σκεφτείτε το, φίλες και φίλοι- είναι η μόνη παράταξη η οποία επιβίωσε, άλλαξε, δυνάμωσε και σήμερα αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο. Αυτό έγινε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Γιατί δεν εγκαταλείψαμε τις ιδέες μας, αλλά ταυτόχρονα προσαρμοστήκαμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Και έγινε πρωτίστως για έναν λόγο: διότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα βαθιά λαϊκό κόμμα, το οποίο εκπροσωπεί όλες τις κοινωνικές τάξεις, στρέφει την προσοχή του πρωτίστως στους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η φροντίδα μας, αυτή είναι η έγνοια μας, αυτή είναι η μέριμνά μας στην κυβέρνηση: να εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σκληρά, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να αποκρούουμε όλες τις επιθέσεις τοξικότητας και χυδαιότητας των πολιτικών μας αντιπάλων, που φαίνεται ότι δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν έμαθαν τίποτα από τα προηγούμενα λάθη τους.

Να ευχαριστήσω και πάλι, κλείνοντας, τον Δήμαρχο. Κοιτάξτε, αν έπρεπε να αθροίσω όλα τα αιτήματα του Δημάρχου, μαζεύτηκαν καμιά 50αριά εκατομμύρια, οπότε κάντε λίγο κράτει να τα ιεραρχήσουμε πρώτα. Ας φτιάξουμε πρώτα τον Οδοντωτό που υπάρχει και μετά θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.

Αλλά εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι για την υποδοχή. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη για την εξαιρετική συνεργασία. Και με το καλό να ξαναβρεθώ στα Καλάβρυτα. Είχαν την ευκαιρία και την καλοσύνη τα παιδιά του χιονοδρομικού να μου χαρίσουν από τώρα μια κάρτα για το 2024, να μπορέσω να εγκαινιάσω τον καινούργιο αναβατήρα που θα αναβαθμίσει τόσο πολύ το χιονοδρομικό.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ».

