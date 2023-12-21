Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ανακοίνωσε ο εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι ο νυν και υποψήφιος πρόεδρος της ΚΕΔΕ «δεν βρήκε να πει ούτε μία κουβέντα» για τον αποκλεισμό των δημοτικών αρχών από τον νέο φορέα για τα μεγάλα έργα ανάπλασης των πόλεων.

«Θα αποφασίζουν για τις περιοχές μας, τέσσερις υπουργοί, ερήμην μας και ερήμην των δημοτών μας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα

«Βρισκόμαστε στην αρχή μιας σημαντικής πενταετίας. Θα κρίνει εν πολλοίς αν οι πόλεις μας, μικρές και μεγάλες, θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για όλους και κυρίως για τις επόμενες γενιές.

Είναι ένα δύσκολο ταξίδι, το οποίο, όμως, όλοι επιλέξαμε να κάνουμε, υπηρετώντας τον θεσμό της αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται κάθε μέρα πιο κοντά στον πολίτη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφή διοίκησης.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, απαιτούνται γενναίες μεταρρυθμίσεις και ένας νέος οδικός χάρτης για τον θεσμό. Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην εποχή της κλιματικής κρίσης, της τεχνητής νοημοσύνης και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με εργαλεία του προηγούμενου αιώνα.

Δεν μπορεί οι πόλεις και τα χωριά μας να πνίγονται ή να καίγονται, ολόκληρες περιοχές να αλλάζουν χαρακτήρα, να τουριστικοποιούνται ή να ερημώνουν. Δεν γίνεται μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτά της στέγασης ή της ασφάλειας να παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις, οι δημότες μας να είναι οι ενεργειακά φτωχότεροι σε όλη την Ευρώπη, οι δήμοι να κινδυνεύουν να χάσουν τη μεγάλη πρόκληση για ενεργειακή δημοκρατία και οι δημοτικές αρχές να παραμένουν θεατές.

Η συνταγματική επιταγή για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, περίπου μισό αιώνα μετά, παραμένει ημιτελής, όταν δεν παραβιάζεται κατάφωρα. Το 2023 κλείνει με ένα ακόμη απαξιωτικό, σχεδόν εχθρικό, δείγμα γραφής από την κυβέρνηση, προς την Αυτοδιοίκηση.

Χθες, οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψήφισαν νόμο, που αποκλείει τις δημοτικές αρχές από τον νέο φορέα για τα μεγάλα έργα ανάπλασης των πόλεων μας. Θα αποφασίζουν για τις περιοχές μας, τέσσερις υπουργοί, ερήμην μας και ερήμην των δημοτών μας. Ο νυν και υποψήφιος πρόεδρος της ΚΕΔΕ, υποστηριζόμενος από το κυβερνών κόμμα, δεν βρήκε να πει ούτε μία κουβέντα.

Όσοι στέκονται με αντιλήψεις υποταγής δίπλα στην κεντρική, συγκεντρωτική εξουσία, δεν θέλουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν τις αλλαγές που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε στο έργο μας. Αυτές επιτάσσουν ένα νέο, δυνατό αυτοδιοικητικό κίνημα, απαλλαγμένο από κομματικές μονομέρειες, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απόψεων και θα σπάει στεγανά.

Στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, δηλώνω παρών και θέτω υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου.

Καλώ όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης να δημιουργήσουμε ένα νέο αυτοδιοικητικό κίνημα που θα διεκδικήσει και θα στηρίξει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται οι πόλεις μας, τα χωριά μας, για να βελτιώσουμε τη ζωή των κατοίκων. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.