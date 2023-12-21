Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Τη συμφωνία με το Πακιστάν για εισαγωγή 500.000 εργατών την διέψευσε ο ίδιος ο υπουργός της χώρας

Κατηγορηματική ήταν η διάψευση του υπουργού Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ Πακιστάν και Ελλάδας για εισαγωγή στη χώρα μας 500.000 εργατών γης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι την ανάρτηση του υπουργού του Πακιστάν στην οποία αναφερόταν ότι θα υπάρξει διακρατική συμφωνία για εισαγωγή 500.000 εργατών στον κλάδο της οικοδομής, που αναφέρθηκε ο κ. Κασσελάκης τη διέψευσε ο ίδιος ο υπουργός.

«Δεν είναι το Πακιστάν στις πολιτικές μας προτεραιότητες», είπε και πρόσθεσε ότι «είναι ντροπιαστικό ο κ. Κασσελάκης να αναφέρεται στην πρώτη ανάρτηση του υπουργού του Πακιστάν και όχι στη δεύτερη που διαψεύδει ο ίδιος την πληροφορία και να περιμένει να του απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη «οι χώρες με τις οποίες είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε συμφωνία είναι η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ινδία» και όπως ο ίδιος εκτιμά στο α ΄τρίμηνο του 24 θα έχει υπογραφεί η σχετική συμφωνία. Οι επόμενες χώρες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, θα είναι οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και η Αρμενία.

«Θα πάρουμε λίγους εργάτες από κάθε χώρα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι αν γινόταν το αντίθετο θα δημιουργούσαμε πρόβλημα στην Ελλάδα. «΄Αρα να μην ανησυχεί ο κ. Κασσελάκης του εύχομαι καλές διακοπές στο Τέξας και καλά ψώνια στη Γκαλερί Λα Φαγιέτ», τόνισε σκωπτικά και συνέχισε:« Εχουμε ειδοποιό διαφορά με τον κ. Κασσελάκη ο οποίος μόνο διακοπές κάνει ενώ εγώ είμαι Σταδίου 29».

Για την τροπολογία με τους μετανάστες, είπε ότι έχει στόχο να καταπολεμήσει την μαύρη εργασία. Στο ερώτημα πώς αποδεικνύεται ότι ένας μετανάστης βρίσκεται στη χώρα τουλάχιστον τρία χρόνια σημείωσε ότι υπάρχει μηχανισμός από το νόμο Σαμαρά που δίνει τη δυνατότητα να το αποδείξουν όπως πχ από έμβασμα ή από εξιτήριο

Για το γάμο των ομοφυλοφίλων, με αφορμή τις δηλώσεις του μητροπολίτη Φθιώτιδος, είπε ότι στη γραφή αναφέρεται «στα του Καίσαρος τω Καίσαρι και στα του Θεού τω Θεό. Οι ιεράρχες έχουν κάθε δικαίωμα να μιλούν για την εκκλησία και είναι δικό τους θέμα. Η εκκλησία πρέπει να είναι λαλίστατη» και πρόσθεσε με νόημα « τη νομοθεσία ενός κράτους δεν την έχει η Εκκλησία, αλλά η εκλεγμένη κυβέρνηση».

Στην ερώτηση αν θα ψηφίσει το σχετικό νόμο είπε χαρακτηριστικά: «Δεν τοποθετούμαι για ένα σοβαρό θέμα εάν δεν δω το νομοσχέδιο. Δεν έχω διαφωνία να μπορούν κάποιοι να ρυθμίζουν τη προσωπική του ζωή, δεν έχω θέμα είμαι δεξιός φιλελεύθερος. Δε θέλω να υπάρχει διάκριση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.