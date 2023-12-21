Εξαιρετικά εποικοδομητική ήταν η δίωρη συνάντηση εργασίας του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, με τους εκπροσώπους των 14 ΠΑΕ της Super League και τη διοίκηση της Λίγκας, έπειτα από τις χθεσινές ανακοινώσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της βίας.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ -και παρευρέθηκαν ακόμα οι γενικοί γραμματείς, Γιώργος Μαυρωτάς (Αθλητισμού), Μάνος Λογοθέτης (Προστασίας του Πολίτη), Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος (Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος και οι επικεφαλής Αστυνομικοί Διευθυντές, στα όρια των οποίων διεξάγονται οι αγώνες της Super League- αναλύθηκαν από τους Υπουργούς οι διατάξεις που αφορούν ιδιαιτέρως στα τεχνικά ζητήματα της Ηλεκτρονικής Εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων και της ταυτοποίησης του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των ΠΑΕ και της αναπληρώτριας Προέδρου της Super League, Κάτιας Κοξένογλου.

«Σας θέλουμε συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια και ο βασικότερος λόγος της σημερινής συνάντησης αποσκοπεί σε έναν και μόνο λόγο: να δείξουμε ότι απέναντι στον χουλιγκανισμό, στα απεχθή φαινόμενα βίας, είμαστε στην ίδια πλευρά!» τόνισε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και συνέχισε: «Είναι επιθυμία της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και μέσα από αυτή τη συνένωση να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το ποδόσφαιρο μας. Κοινός στόχος είναι να σηκώσουμε ψηλά το ποδόσφαιρό μας, να επιστρέψουν οικογένειες στα γήπεδα, να γίνει ξανά το γήπεδο η διασκέδαση όλων μας».

Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Βρούτσης δήλωσε πως «βγαίνουμε πιο πλούσιοι, πιο δυνατοί σε εμπειρίες και σε γνώσεις και κυρίως πιο αισιόδοξοι. Στο μείζον πρόβλημα της οπαδικής βίας βρήκαμε αρωγούς όλες τις ΠΑΕ. Είμαστε ενωμένοι, μία γροθιά όλοι. Και οι ποδοσφαιρικές εταιρείες, οι οποίες είναι αποφασισμένες να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, και η Αστυνομία και υπάρχει συμφωνία για τις κάμερες και το καινοτόμο σύστημα της ταυτοπροσωπίας. Ειπώθηκαν πράγματα εκ μέρους των ΠΑΕ που δεν τα περίμενα, π.χ. πως αισθάνονται αιχμάλωτοι των χούλιγκαν. Και το είπαν οι εκπρόσωποι μεγάλων ΠΑΕ, όπως και ότι η βία είναι ένα φίδι που δημιουργήθηκε από το παρελθόν και θέλουν να το τελειώσουν για πάντα, ζητώντας τη συνδρομή της Πολιτείας».

Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, για τις οποίες είμαστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε, συνιστούν ένα πολύ σημαντικό βήμα περιορισμού βασικών αιτιών της παραβατικής συμπεριφοράς στα γήπεδα.

Η καλύτερη επιτήρηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα σημεία εστίασης, με αύξηση των σημείων που θα επιτηρούνται και τις καλύτερες προδιαγραφές για τις κάμερες, αλλά και η δυνατότητα ταυτοποίησης του εισιτηρίου του κατόχου, είναι δύο πολύ σημαντικά βήματα που κατά την άποψη της Κυβέρνησης μπορούν, υπό όρους, να αλλάξουν συνολικά την εικόνα και βεβαίως, να επαναπροσδιορίσουν και τον ρόλο της Αστυνομίας σε ό,τι αφορά τα αθλητικά αυτά γεγονότα.

Νομίζω ότι η τεχνολογία και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης μας δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ελπίζουμε ότι κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Απαιτείται η συνεργασία όλων μας και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέλυσε τον σύγχρονο τρόπο που θα γίνεται η ταυτοπροσωπία μέσω του κινητού τηλεφώνου του κατόχου εισιτηρίου. Σκοπός του οποίου, όπως υπογράμμισε, είναι να αντικαταστήσει τον αναποτελεσματικό, όπως έχει αποδειχθεί, έως τώρα, έλεγχο δια φυσικών προσώπων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο να μπορεί κάποιος να δώσει το εισιτήριό του σε κάποιον άλλον για να μπει στο γήπεδο. Ζήτημα θεμελιώδες και βασικό για όλους, Πολιτεία και ΠΑΕ, είναι να ελέγχονται οι άνθρωποι που εισέρχονται στο γήπεδο.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι «έγινε μία εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση σήμερα, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με τις ΠΑΕ και με την Super League και νομίζω πως ακούσαμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για τις τεχνικές λύσεις, τις οποίες σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε. Η τεχνολογία έχει και μπορεί να δώσει τις λύσεις. Αυτό που αποκόμισα συζητώντας είναι πως και οι ΠΑΕ θέλουν πραγματικά να δουλέψουμε μαζί. Μία φράση που κρατώ είναι πως μόνος δεν μπορεί κανείς, άρα ας ενώσουμε δυνάμεις για να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που έχει ανάγκη ο αθλητισμός».

Οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ από την πλευρά τους, τοποθετήθηκαν θετικά επί της αρχής για τα μέτρα προχωρώντας σε χρήσιμες παρατηρήσεις, τις οποίες θα αποστείλουν και αναλυτικά για να γίνει η σχετική επεξεργασία με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή. Άλλωστε, όπως συνομολόγησαν, το ποδόσφαιρο χρειάζεται να προχωρήσουν άπαντες από κοινού και να συνεργαστούν αρμονικά για την καταπολέμηση της βίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.