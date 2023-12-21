Ένα βήμα πριν από την εκλογή του ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης βρίσκεται ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Σε σημερινή ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην οποίαν συμμετείχαν βουλευτές από τις 46 χώρες μέλη του Συμβουλίου, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος πήρε ποσοστό 73% υπερψηφιζόμενος ως ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η οριστική απόφαση θα ληφθεί στις 22 Ιανουαρίου στην συνεδρίαση του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η εκλογή του καθώς ήδη την υποστήριξή τους στο πρόσωπο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου έχουν εκφράσει τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Είναι μια μεγάλη νίκη για τη χώρα μας καθώς ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος θα είναι ο πρώτος πολιτικός από την Ελλάδα που καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου στον παλαιότερο και σπουδαιότερο ευρωπαϊκό οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια από μεγάλους ηγέτες της Ευρώπης όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο Κόνραντ Αντενάουερ, Πώλ Ρεινό, Μωρίς Σουμάν, Αλτιέρο Σπινέλι, Ρειμόντ Αρόν, Αντονυ Ήντεν και Φρανσουά Μιττεράν.

«Αναλογίζομαι το βάρος της μεγάλης τιμής. Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εποχές που όλα δοκιμάζονται είναι το μόνο μας καταφύγιο. Συναισθάνομαι την ευθύνη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου βουλευτές στην Νέα Δημοκρατία και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Λόμμα, ιδιαίτερα την Ντόρα Μπακογιάννη, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και ευχαριστώ πρωτίστως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την στήριξή του σ' αυτήν την προσπάθεια», δήλωσε ο κ. Ρουσόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

