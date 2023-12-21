«Η απόφαση της Κυβέρνησης για αποστολή φρεγάτας στη ναυτική επιχείρηση «Prosperity Guardian» στην Ερυθρά Θάλασσα, θέτει σε κίνδυνο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε μια επιχείρηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας "προθύμων" και όχι διεθνούς οργανισμού στον οποίο συμμετέχει η χώρα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για συμμετοχή στην επιχείρηση «Prosperity Guardian», στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο ίδιος σε δήλωσή του, επισημαίνει ότι «προτεραιότητα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα ο ρόλος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή - πέραν της τήρησης των δεσμεύσεών της ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ- δεν πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της στρατιωτικής της παρουσίας, αλλά στον διπλωματικό της ρόλο, του πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας».

«Υπάρχουν σαφώς σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας και ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στον Κόλπο του Άντεν, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί ραγδαία σε συνέχεια του πολέμου στη Γάζα.»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ακόμα ότι «πέραν των στρατιωτικών πρωτοβουλιών η διεθνής κοινότητα πρέπει να επικεντρωθεί σε διπλωματικές ενέργειες για την ειρήνη προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Η Ελλάδα και η ΕΕ γενικότερα, μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο».

Πηγή: skai.gr

