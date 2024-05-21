Τόσο η παρουσιάστρια όσο και οι υπόλοιποι συνεργάτες της και χθες και σήμερα έκαναν ειδική αναφορά στην απουσία της.

«Είναι λίγο δύσκολα αλλά θα πάνε όλα καλά» είπε χθες ο Άρης Καβατζίκης ενώ σήμερα η Δανάη Μπάρκα θέλοντας να στείλει και τα χρόνια πολλά της στην μεγάλη κόρη της Δέσποινας Καμπούρη και του Βαγγέλη Ταρασιάδη, Έλενα που γιορτάζει είπε:

«Το Δεσποινάκι μας ακόμα ταλαιπωρείται από το πρόβλημα υγείας που είχε και χθες» για να δώσει μια νότα αισιοδοξίας ο Άρης Καβατζίκης λέγοντας πως η «διπλανή» και φίλη του είναι καλύτερα.

Τι όμως συμβαίνει με την υγεία της γλυκιάς δημοσιογράφου που τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την εκπομπή «Πάμε Δανάη»;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας όχι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό. Πλην όμως πρόκειται για ένα θέμα υγείας επώδυνο. Βλέπετε εδώ και μερικά χρόνια, δύο περίπου, η Δέσποινα Καμπούρη αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη μέση της.

Και δεν είναι απλό. Αντιμετωπίσιμο μεν, όχι όμως απλό. Η χρόνια ενασχόλησή της με τον αθλητισμό, συν κάποιες λανθασμένες εκτιμήσεις για το τι αντέχει ή όχι η μέση της οδήγησαν σε έναν τραυματισμό που κατά διαστήματα της προκαλεί ισχυρό πόνο και διάφορες επίπονες παρενέργειες.

Αυτό το διάστημα μάλιστα η ίδια βρίσκεται σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων για να δει πως θα καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Προς το παρόν αν και ταλαιπωρείται, μαθαίνουμε πως αύριο θα βρίσκεται κανονικά στην εκπομπή καθώς είναι επαγγελματίας και δε θέλει να κρεμάει ποτέ κανέναν.



Πηγή: skai.gr

