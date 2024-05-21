Πρωταθλήτρια η Κ15 του ΠΑΟΚ, λύγισε στον τελικό τον Ολυμπιακό

Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η Κ15 του ΠΑΟΚ! Οι «ασπρόμαυροι»… μιμήθηκαν την ομάδα ανδρών, σηκώνοντας το τρόπαιο επικρατώντας με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο ΔΑΚ Λαμίας.



Ισορροπημένο και χωρίς τις μεγάλες φάσεις το πρώτο μέρος του αγώνα, με την καλύτερη ευκαιρία να ανοίγει στον Ολυμπιακό στο 16ο λεπτό με τον Σιώζο.



Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο είχε διαφορετική εικόνα και σε αυτό βοήθησε το γρήγορο γκολ του ΠΑΟΚ, αφού στο 41ο λεπτό ο Τοπαλίδης άνοιξε το σκορ μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς από παίκτες και επιτελείο.



Το 1-0 έκανε τον «δικέφαλο του βορρά» να παίξει πιο μαζεμένα και να ψάξει το δεύτερο γκολ στην κόντρα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τον έλεγχο αλλά να μην μπορούν να βρουν κλασικές φάσεις παρά την πίεση που άσκησαν.



Το σκορ έμεινε ως είχε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους «ασπρόμαυρους» να πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα και να αφήνουν με άδεια χέρια τον Ολυμπιακό στον τελικό των ομάδων Κ15.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταβουλάρης, Σιώζος, Τσαλαπατανάκης, Μάρας, Γούσιος, Γαραντής (49' Λαζαρίδης), Αγγελόπουλος (58' Χρηστίδης), Παπαγεωργίου, Σεφερλής, Μωϋσιάδης (70' , Παναγόπουλος.



ΠΑΟΚ: Νικολαϊδης, Μίσχος, Δημητρακόπουλος (74' Σνάουτσερ), Καλπάκης, Φιλιππιάδης, Γκέρσος, Τοπαλίδης, Λαζαρίδης, Σούβλατζης (52' Μπούκλας), Τσιάλης, Χαλδέζος.

