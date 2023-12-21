«Το "ελεύθερο" πανεπιστήμιο του κυρίου Μητσοτάκη είναι το ιδιωτικό κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, κάνοντας κριτική στο νέο νομοσχέδιο για την παιδεία που προβλέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Ο κύριος Μητσοτάκης, μέσα στις εσωτερικές του δυσκολίες, επιχείρησε να ενώσει όλα τα νεοφιλελεύθερα κομμάτια του κόμματος του, μέσα από τις μεγαλόστομες εξαγγελίες για το "ελεύθερο" πανεπιστήμιο.

Επικαλείται λόγους που δεν οδηγούν σε τέτοιες λύσεις. Τα παιδιά σπουδάζουν στο εξωτερικό και στα κολλέγια γιατί η ΝΔ τα έχει αφήσει έξω από τα δημόσια πανεπιστήμια.

Δηλώνει πως θα υπάρξουν νέες συνεργασίες με τα δημόσια πανεπιστήμια, όταν ΔΕΝ χρειάζεται καμία επιπλέον αλλαγή στην υφιστάμενη νομοθεσία για κάτι τέτοιο και τα ελληνικά πανεπιστήμια ήδη έχουν αξιοζήλευτες συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια.

Μιλάει για μη κερδοσκοπικά, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι τα ιδρύματα αυτά θα χρειαστούν πολλά κέρδη για να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα έξοδα τους.

Ανακοινώνει συνεχώς ότι επιδιώκει την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων όταν η δίκη του κυβέρνηση τα έχει αφήσει στην τύχη τους με την ελάχιστη χρηματοδότηση και την ανυπαρξία νέων θέσεων καθηγητών.

Είμαστε, λοιπόν, κατηγορηματικά αντίθετοι με την ίδρυση ιδιωτικών.

"Ελεύθερο" πανεπιστήμιο για τον κύριο Μητσοτάκη, όμως, είναι το εξαρτώμενο, από τα ιδιωτικά συμφέροντα, πανεπιστήμιο, τα οποία άλλωστε θα το χρηματοδοτούν.

"Ελεύθερο" πανεπιστήμιο, επίσης, για τον κύριο Μητσοτάκη σημαίνει ακριβό σε δίδακτρα πανεπιστήμιο.

"Ελεύθερο" πανεπιστήμιο για τον Πρωθυπουργό σημαίνει ταφόπλακα στο Δημόσιο, το οποίο χρόνια περιφρονεί και σκοπίμως υπονομεύει τόσο με τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες, όσο και με τις απαξιωτικές αναφορές σ' αυτό των στελεχών της Κυβέρνησης του.

"Ελεύθερο" πανεπιστήμιο, τέλος, για την Κυβέρνηση της ΝΔ είναι ένα πανεπιστήμιο θεμελιωμένο στα συντρίμμια του Συντάγματος το οποίο, κατά τα ειωθότα, κουρελιάζει και ερμηνεύει κατά το δοκούν.

Επί του πρακτέου, λοιπόν, αυτό που προοιωνίζει το "ελεύθερο" πανεπιστήμιο του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ένα ακριβό, κατευθυνόμενο από την αγορά ίδρυμα, με πολύ αμφίβολη ποιότητα εκπαίδευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι όσες νομικές αλχημείες και να απεργάζονται οι "άριστοι" της ΝΔ, δεν θα δεχτεί καμία προσπάθεια ισοπέδωσης της ισότιμης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και σταθερά θα υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα και την αναβάθμιση της» καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.