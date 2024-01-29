Του Γιάννη Ανυφαντή

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, παρουσίασε στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υλοποιώντας την δέσμευση της κυβέρνησης για άνοιγμα των γηπέδων στους φιλάθλους από την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου.

«Δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε το πρωτάθλημα το σεβόμαστε. Δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε την βαθμολογία τη σεβόμαστε. Από 13 Φεβρουαρίου όπως είχαμε δεσμευτεί ανοίγουν πάλι τα γήπεδα», τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός, προσθέτοντας πως την ίδια ημέρα «πιάνει δουλειά» η νέα ΔΕΑΒ (ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) που θα είναι υπεύθυνη για τον απονομή των διοικητικών μέτρων κυρώσεων και των ποινών. Ο κ. Βρούτσης επισήμανε πως τα μέτρα θα είναι «δρακόντεια», υπογραμμίζοντας πως, αν ενδεικτικά υπάρξει ρίψη φωτοβολίδων σε έναν αγώνα, τότε η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών».

Επομένη ημερομηνία «κλειδί» είναι η Τετάρτη 6 Μαρτίου, οπότε και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο ηλεκτρονικής εποπτείας μέσω καμερών. «Κανένας αγώνας δεν θα διαγωνίζεται με θεατές αν δεν έχει εγκατεστημένες τις κάμερες», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέτοντας πως οι κανόνες είναι «καθαροί» και δίνεται «εύλογο χρονικό διάστημα» στις ομάδες προκειμένου να προετοιμαστούν.

Ένα μήνα αργότερα, στις 9 Απριλίου, θα μπει σε εφαρμογή η ταυτοποίηση στα γήπεδα. «Από την Τρίτη 9 Απριλίου πρέπει να έχουν τα νέα σύγχρονα συστήματα των ταυτοποιημένων διαδικασιών», επισήμανε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία θα γίνεται μέσω μίας εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου που θα έχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά θα παρέχει και την δυνατότητα της διακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας μέσω της ηλεκτρονικής αστυνομικής ταυτότητας.

Στην τοποθέτηση του ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως με το παρόν νομοσχέδιο «μπαίνει στον πυρήνα του ενδιαφέροντος η αθλητική βία» με τον ίδιο να υποστηρίζει πως «ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε την κάθε ρωγμή σε επίπεδο παράλειψης και κενού».

