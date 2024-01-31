Λογαριασμός
Μητσοτάκης για τους πεσόντες στα Ίμια: Θυσιάστηκαν για την ελευθερία, την ακεραιότητα και την κυριαρχία της πατρίδας

«Η μοιραία μέρα της 31ης Ιανουαρίου 1996 θα υπενθυμίζει σε όλους τη σημασία της αφοσίωσης στο εθνικό καθήκον» αναφέρει στην πλατφόρμα X ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

«Τιμούμε τους ήρωες Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό που θυσιάστηκαν στα Ίμια για την ελευθερία, την ακεραιότητα και την κυριαρχία της πατρίδας. Η μοιραία μέρα της 31ης Ιανουαρίου 1996 θα υπενθυμίζει σε όλους τη σημασία της αφοσίωσης στο εθνικό καθήκον» έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από τη νύχτα των Ιμίων.
 

TAGS: Ίμια Κυριάκος Μητσοτάκης
